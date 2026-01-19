Европа должна сосредоточиться на войне в Украине, а не на Гренландии, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна уделять основное внимание войне России против Украины, а не обсуждению вопроса Гренландии. Американский лидер подчеркнул, что нынешние вызовы безопасности для Европы связаны именно с войной в Украине, а не с территориальными спорами вокруг арктического острова.

Об этом он сказал во время интервью американскому телеканалу NBC News, которое вышло в эфир в январе. Трамп прокомментировал реакцию европейских стран на его заявления по Гренландии. Он прямо обратился к теме войны между Россией и Украиной, указав на последствия, к которым, по его словам, это уже привело для Европы.

Президент США сказал, что позиция европейских лидеров выглядит странной, учитывая ситуацию с безопасностью на континенте. Он также заявил, что Гренландия, по его мнению, имеет стратегическое значение для США.

Заявление президента

Трамп раскритиковал европейских политиков, которые выступают против возможного присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. По его словам, остров нужен Америке для обеспечения национальной безопасности от внешних угроз.

"Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем Европе нужно сосредоточиться, а не на Гренландии", – заявил президент США.

Он добавил, что в случае отсутствия договоренностей по Гренландии Вашингтон может прибегнуть к экономическому давлению. Трамп подтвердил намерение ввести тарифы для европейских стран, если соглашение не будет достигнуто.

Тарифы и угрозы

Президент США также отказался прямо отвечать на вопрос о возможности применения силы для захвата Гренландии. Он не стал уточнять сценарии, но подчеркнул, что вопрос безопасности для США остается приоритетом.

Отдельно Дональд Трамп прокомментировал тему Нобелевской премии мира. Он отверг утверждение о том, что Норвегия не имеет влияния на процесс принятия решений и что все зависит только от Нобелевского комитета.

"Норвегия полностью это контролирует, несмотря на то, что они говорят. Они любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но на самом деле имеют самое прямое отношение", – заявил американский лидер.

