Дурову разрешили покинуть Францию: СМИ узнали, куда отправился основатель Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию, где его удерживали под судебным контролем в связи с расследованием ряда преступлений. Предприниматель пересек границы Франции 15 марта с разрешения властей.

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Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на свои источники. В Telegram пока не дают комментариев, однако обещают выступить с заявлением несколько позже.

Как отмечает агентство, следователь судья разрешил Дурову покинуть Францию "на несколько недель".

Судья удовлетворил просьбу бизнесмена об изменении условий его содержания под стражей еще несколько дней назад.

Дуров на самолете отправился в Дубай, цитирует агентство свои неназванные источники.

Как сообщал OBOZ.UA, предпринимателя взяли под стражу еще в августе 2024 года. Через несколько дней после задержания Дурова выпустили под залог пять миллионов евро с обязательством отмечаться в полиции. Ему было запрещено покидать Францию, и с тех пор бизнесмен находился в Париже.

Дуров находился под судебным контролем в связи с расследованием по нему как совладельца Telegram. В частности, предпринимателя подозревают в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам органов.

Сам Дуров, комментируя свой арест, назвал основания для задержания "неожиданными" и заявил: если страна недовольна сервисом, она должна предъявить судебный иск против него, а не его руководителя. Бизнесмен также рассказал, что в свое время РФ требовала передать "ключи шифрования" для слежки в Telegram, однако компания отказала властям.

Предприниматель заявил, что во время ареста – напомним, что он был со своей подругой Юлией Вавиловой – его девушка была беременна, но потеряла ребенка. По его словам, на Вавилову оказывалось "безумное давление", ее возили на допросы, а французские масс-медиа называли "агентом Моссада".

Однако уже известно, что у Дурова может быть более сотни биологических детей, поскольку он был донором спермы, чтобы помочь парам во всем мире родить младенцев.