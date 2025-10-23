Страна Европы переписала правила путешествий для беженцев: что изменится для украинцев

Швейцария изменила правила путешествий для искателей убежища. Теперь украинские беженцы могут путешествовать в Украину до 15 дней в полугодие без ограничений. Другие искатели убежища с 1 ноября не смогут выезжать за границу без веских причин.

Об этом сообщает швейцарское издание SRF. С 1 ноября 2025 года Швейцария вводит новые правила относительно путешествий для искателей убежища, ограничивая их зарубежные поездки.

Исключения будут делаться только в случаях смерти или серьезного заболевания близких родственников, а также для решения вопросов имущества, образования или трудоустройства на территории Швейцарии. В таких случаях будут разрешать поездки до 30 дней. Особый режим сохраняется для украинских беженцев.

Они не попадают под общий запрет на выезд и смогут находиться в Украине до 15 дней в течение полугода. При этом новые правила не коснутся тех украинцев, которые уже получили статус защиты (Status S), а отмена этого статуса не планируется раньше марта 2027 года.

Федеральный совет Швейцарии также ввел дифференциацию безопасных и опасных регионов в Украине. К безопасным зонам отнесены Волынская, Ривненская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, и возвращение в них не повредит правовому статусу беженцев.

Таким образом, новые правила позволяют защитить права украинских беженцев и одновременно ограничивают путешествия для других категорий искателей убежища в Швейцарии. Отмечается, что это поможет швейцарским органам контролировать миграционные процессы и предотвратить злоупотребления статусом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2027 году в Евросоюзе истекает конечный срок предоставления временной защиты украинским беженцам от войны. Поэтому они должны уже рассматривать дальнейшие варианты для себя: вернуться в Украину, получить разрешение на легальное проживание по другим механизмам или даже привлечь механизмы международной защиты.

