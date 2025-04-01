'Должна защищать Европу от Путина': Германия начала развертывание своей танковой бригады в Литве

На территории Литвы приступило к службе первое подразделение 45-й танковой бригады Бундесвера. В будущем немецкие солдаты будут дислоцироваться недалеко от границы с Россией, чтобы противостоять потенциальным угрозам и усилить защиту восточного фланга НАТО.

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До 2027 года планируется постоянное присутствие до 5000 человек (4800 солдат и 200 гражданских сотрудников). По состоянию на 1 апреля в Литве находились 150 немецких военнослужащих, до конца 2025 года ожидается увеличение численности до 500, передает FR.de.

На торжественном параде в Вильнюсе во вторник временный штаб был преобразован в регулярное место дислокации немецкого воинского соединения. Перед зданием штаба был поднят флаг бригады, символизирующий начало ее постоянной дислокации.

"У нас понятная миссия. Мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников здесь, на восточном фланге НАТО", – заявил бригадный генерал Кристоф Хубер, командующий немецкой бригадой. Он добавил, что это также усилит безопасность Германии.

По данным Бундесвера, бригада будет состоять из трех боевых подразделений: 122-го танкового гренадерского батальона из Оберфихтаха в Баварии, 203-го танкового батальона из Аугустдорфа в Северном Рейне-Вестфалии и многонациональной боевой группы "Литва".

Основным местом размещения станет казарменный комплекс с еще не построенным военным полигоном возле села Руднинкай, недалеко от столицы Вильнюса и всего в 20 км от границы с Беларусью.

До завершения строительства немецкие военнослужащие будут жить в казармах недалеко от Вильнюса.

Бундесвер (и не только его бригада "Литва") также будет присутствовать на многочисленных учениях в Литве в этом году. В частности, в Griffin Lightning в мае, в которых примут участие около 700 солдат, и в Swift Response с около 500 участниками.

37-я танковая бригада "Свободное государство Саксония" будет тренироваться на учениях "Гранд Орел II" в сентябре, в которых примет участие до 1000 солдат.

Как ранее писал OBOZ.UA, разведывательное сообщество стран НАТО определило Россию долгосрочной военной угрозой для Альянса и всей североатлантической безопасности, включая США. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Москва не изменила свои планы по противостоянию с НАТО, к которому готовилась годами.

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