В НАТО определили Россию долгосрочной военной угрозой: глава МИД Литвы объяснил, что это значит

Россия останется долгосрочной военной угрозой для НАТО и всей североатлантической безопасности, включая США. Кремль десятилетиями готовился к противостоянию с Альянсом и не изменил эти планы.

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К такому выводу пришло разведывательное сообщество стран НАТО, сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве 1 апреля. По его словам, российский диктатор Владимир Путин использует свою армию как для военных, так и для политических целей.

Будрис подчеркнул, что Москва не изменила свои планы по противостоянию с НАТО, к которому готовилась годами. На это указывает абсолютная жестокость военных сил, которые РФ использует после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Теперь мы можем оценить, что их военные силы используются и для политических целей. Эти политические цели очевидны. Путин уже несколько раз называл их", — подчеркнул дипломат.

По словам литовского министра, одной из целей Кремля является вытеснение США из Европы. Россия стремится подорвать инфраструктуру НАТО и не допустить, чтобы страны Балтии процветали.

"Это долгосрочная цель для России. Мы оцениваем угрозу, намерение и возможности. Намерение очевидно. Он об этом объективно говорит. И способности тоже он перестраивает. Поэтому угроза реальна и долгосрочна. И мы должны обеспечить сдерживание", — подчеркнул он.

Будрис заявил, что как для Украины, так и для НАТО существует всего три варианта взаимодействия с Россией: война, угрозы или оккупация. Чтобы избежать оккупации, необходимо поддерживать мощную оборону и быть в "позиции сдерживания", иначе придется вступить в войну.

Поддержка Украины и ее будущее вступление в НАТО — ключевые факторы безопасности всего региона, считает министр. Ведь Россия не стремится к сотрудничеству, а заинтересована только в завоевании территорий и покорении соседних стран. Поэтому, по его мнению, сейчас важно убедить европейских партнеров увеличить инвестиции в оборону и укреплять свои сильные стороны, чтобы эффективно противостоять российской угрозе.

Как сообщал OBOZ.UA, страны Европы, являющиеся членами НАТО, в военном плане имеют значительное преимущество над страной-агрессорской Россией. Европейские военные имеют на вооружении хорошую бронетехнику, артиллерию и самолеты, однако есть и некоторые недостатки.

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