'До последнего держалась за жизнь': умерла первая женщина-директор МИ-5, которая стала прототипом М в фильмах о Джеймсе Бонде

В возрасте 90 лет ушла из жизни дама Стелла Римингтон. Она была первой женщиной на посту генерального директора британской контрразведки МИ-5.

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Именно Стелла Римингтон вдохновила создателей фильмов о Джеймсе Бонде на образ "М", воплощенный Джуди Денч. Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Римингтон умерла 3 августа, в воскресенье, в окружении семьи и своих любимых собак. Ее семья в заявлении отметила, что она "до последнего вздоха упорно держалась за жизнь, которую так любила".

Что известно о Стелле Римингтон

Ее путь в МИ-5 начался почти случайно: в 1960-х она жила в Индии, куда переехала с мужем-дипломатом. Там и начала карьеру в британской разведке, сначала как секретарша. После возвращения в Британию в 1969 году она присоединилась к службе полноценно, а уже в 1992-м возглавила МИ-5 – став не только первой женщиной на этой должности, но и первым руководителем, о котором официально объявили публике.

Под руководством Римингтон ведомство прошло через серьезные трансформации: от новой более прозрачной политики до более глубоких связей с другими службами, включая бывших соперников с Востока. В фокусе ее деятельности была борьба с терроризмом, в частности со стороны ирландских республиканцев. И все это – во времена, когда женщинам все еще приходилось доказывать право быть во главе крупных структур.

Ее стиль руководства, сдержанность, интеллект и внутренняя сила поразили не только коллег, но и создателей "бондианы". Именно она стала вдохновением для женского воплощения "М", которое воплотила Джуди Денч в фильмах о Джеймсе Бонде.

После завершения службы в 1996 году Римингтон не ушла в тень. Она написала автобиографию "Open Secret" и несколько шпионских романов, которые пользовались успехом у читателей. Ее книги проходили проверку в МИ-5. В 2011 году она стала председателем жюри Букеровской премии, подтвердив свой авторитет уже в литературном мире.

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