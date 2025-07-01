Директор Украинского научного института Гарварда уходит в отставку: что происходит

Украинско-американский историк Сергей Плохий завершает руководство Украинским научным институтом Гарвардского университета (HURI). После 12 лет работы на посту директора он уходит в отставку.

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Об этом сообщили на официальной странице HURI. Институт также опубликовал прощальное обращение Сергея Плохия к коллегам.

В свой последний день в должности историк поблагодарил коллег за совместную работу над развитием института.

"Для меня было привилегией и честью возглавлять институт в течение последних двенадцати лет — лет, обозначенных тревогой и вызовами войны, но также новыми возможностями. Институты вроде HURI помогают распространять то, что лозунг Гарварда называет "хорошие знания" об Украине", — сказал Сергей Плохий.

В новом учебном году руководство HURI перейдет к профессору Терри Мартину. Сергей Плохий выразил наилучшие пожелания коллеге и пообещал дальнейшую поддержку.

"Большое спасибо и все наилучшие пожелания моему коллеге Терри Мартину, который возглавит Институт в следующем учебном году. Я сделаю все возможное, чтобы поддержать его и команду института в продолжении нашей общей миссии", – отметил Плохий.

Отметим, что Сергей Плохий является одним из самых известных и влиятельных американских и украинских историков. Он член PEN Ukraine, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете и доктор Оксфордского университета.

Сергей Плохий является автором более десятка книг по истории Украины и Восточной Европы, в частности: "Врата Европы", "Ядерное безумие", "Атомы и пепел", "Чернобыль. История трагедии".

В 2018 году он стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за книгу "Врата Европы". В том же году получил британскую премию Baillie Gifford в области документалистики за книгу "Чернобыль. История трагедии".

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