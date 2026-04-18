'Держитесь подальше, ничтожества': Трамп дерзко ответил НАТО на предложение помочь с Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал НАТО после предложения Альянса присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В очередной взрывной тираде американский лидер снова обвинил НАТО в "никчемности" и назвал "бумажным тигром".

Об этом пишет The Independent. Издание ссылается на ответ Трампа в соцсети Truth Social на заявление европейских лидеров.

Резкий ответ Трампа НАТО

Американский президент пренебрежительно отреагировал на инициативу Альянса помочь в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Он в очередной раз назвал НАТО "никчемным" и заявил, что Альянс не нужен США в этой ситуации.

Трамп также иронично добавил, что союзники могут участвовать только в случае, если хотят "загрузить свои корабли нефтью".

"Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом решена, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться как можно дальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезными, когда это было нужно, бумажные тигры!", – написал президент США.

Инициатива Европы по миссии в Ормузе

Заявление Трампа прозвучало после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили о подготовке многонациональной миссии.

Она имеет целью защиту судоходства в Ормузском проливе после обострения ситуации с Ираном. По словам Стармера, миссия будет "мирной и оборонительной" и будет включать, в частности, разминирование и сопровождение торговых судов.

Ожидается, что детали операции обсудят на военной конференции в Лондоне, а участие в ней могут принять более десяти стран.

Напряжение между США и союзниками

Риторика Трампа отражает обострение отношений между США и союзниками по НАТО. Президент неоднократно критиковал Альянс и обвинял партнеров в нежелании поддерживать американские действия, в частности в отношении Ирана.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые, по его мнению, не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

Перед этим он пообещал пересмотреть членство США в Альянсе. Причиной такого шага он назвал нежелание европейских государств присоединиться к операции по разблокированию Ормузского пролива на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Также Трамп заявлял, что ухудшение отношений между Вашингтоном и союзниками по НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию. По словам американского лидера, именно эта идея стала началом нынешнего раскола между США и альянсом.

Однако американский лидер сумел испортить отношения не только с союзниками по НАТО, но и с другими государствами, с которыми до этого у Соединенных Штатов по крайней мере были партнерские отношения.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил 17 апреля, что более 10 стран готовы присоединиться к оборонной миссии в Ормузском проливе. Встреча представителей 49 государств состоялась в Париже, где обсуждали подготовку к многонациональной операции для защиты судоходства.

