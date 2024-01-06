Депутат из Новой Зеландии исполнила традиционный танец маори прямо в зале парламента. Видео

В Новой Зеландии 21-летняя депутат Хана-Раухити Майпи-Кларк (Hana-Rawhiti Kareariki Maipi-Clarke) прямо в зале парламента исполнила хаку – традиционный танец народа маори. Этот ритуал сочетает в себе движения, пение и своеобразную мимику.

Видео дня

Кадры танца депутата в парламенте быстро стали вирусными в сети. Как пишут местные СМИ, Хана является самым молодым членом парламента Новой Зеландии с 1853 года.

Девушка привлекла значительное внимание своей первой речью, во время которой она говорила на родном языке и критиковала политику правительства относительно коренного населения страны, в частности сообщества маори, к которому она принадлежит.

Выступление депутата стало ответом на позицию нового коалиционного правительства Новой Зеландии, которое было приведено к присяге в ноябре 2023 года. Правительство решило пересмотреть принципы Te Tiriti o Waitangi, или Договора Вайтанги, поддерживающего права маори, включая право на автономию.

Тысячи протестующих-маори вышли в прошлом месяце на улицы. "Мы не согласимся быть второсортными гражданами и быть отброшенными этим правительством в прошлое", – заявляли они.

Своим танцем Хана-Раухити Майпи-Кларк продемонстрировала свою солидарность со всеми маори. "Как я могу ничего не воспринимать лично, когда кажется, что эта политика была направлена на меня?... Каждый раз, когда вы услышите мой голос, он будет эхом моих предков. Каждый раз, когда вы смотрите мне в глаза, вы видите детей , которые выжили. В течение следующих трех лет вы увидите, как история переписывается сама собой без ручки", – сказала депутат.

Танец хака впервые начали исполнять воины маори еще сотни лет назад. Перед каждым боем они с помощью пугающих телодвижений и криков, выпученных глаз и экспрессии пытались запугать врага. Позже хаку стали использовать и в мирных целях, рассказывая с помощью нее о маорийских традициях и верованиях.

Известным на весь мир этот обрядовый танец стал благодаря национальной команде Новой Зеландии по регби, известной как All Blacks.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 19 января прошлого года объявила об отставке, поскольку "больше не имеет ресурсов управлять страной". Во время трогательной речи она неожиданно обратилась к своему бойфренду – Кларку Гайфорду – с предложением пожениться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!