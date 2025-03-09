Немецкие журналисты раскритиковали деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины. Они отметили низкие результаты в борьбе с коррупцией, хотя работа бюро требует значительных ресурсов и финансируется налогоплательщиками, в том числе из США и ЕС.

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Иногда в СМИ деятельность НАБУ сравнивали с "рыбалкой без улова", когда подозреваемых задерживают, но реальных судебных приговоров и существенных правовых последствий почти нет. Об этом говорится в статье немецкого издания The Munich Eye.

За последние два года агентство получило от иностранных доноров около 20 миллионов долларов, а общая сумма иностранной помощи за десятилетия достигла сотен миллионов. При этом США поддерживали НАБУ с помощью нескольких программ, включая усилия по противодействию коррупции на высшем уровне и реформированию уголовного правосудия. Только в 2024 году бюро получило 120 миллионов гривен международных средств, а в этом году дополнительное финансирование продолжается. Журналисты добавили, что это всего около 2,5% бюджета НАБУ на 2025 год (2,1 млрд гривен), но "опасения относительно эффективности расходов остаются".

Критика НАБУ за ведение отдельных расследований

Деятельность НАБУ подвергалась критике из-за определенных расследований. В частности, высказывались обвинения в утечке важной информации о коррупционных схемах в рамках проекта "Большое строительство", что могло помочь потенциальным фигурантам дел избежать наказания. Кроме того, детектив Андрей Денисюк, занимавшийся расследованием закупок, покинул агентство из-за "трудностей в выполнении его работы". Такие ситуации вызывали недоверие среди антикоррупционных активистов.

Издание также вспомнило слова журналиста-расследователя Юрия Николова, что НАБУ потеряло свою эффективность: "Из Бюро покончено. Мои старые шутки о том, что лучше всех выгнали и продали помещение — это шутки лишь частично", а также о петиции о ликвидации бюро, которое появилось на сайте президента Украины, но не на.

Показатели деятельности НАБУ

По оценке The Munich Eye НАБУ определяет свою эффективность преимущественно количеством открытых уголовных дел. В то же время агентство акцентирует свое участие в решениях Высшего антикоррупционного суда, однако в основном освещает лишь те случаи, которые завершились успехом, оставляя без внимания дела без приговоров.

"Этот упор на объеме дела вызвал обеспокоенность по поводу практики расследования, включая возможные процедурные вопросы", – говорится в статье.

Немецкие журналисты подчеркнули, что коррупция в Украине остается серьезной проблемой, а деятельность НАБУ пока не дала ощутимых результатов в борьбе с коррупцией и нуждается в усовершенствовании. По словам Николова, есть опасения, что определенные расследования намеренно затягиваются или завершаются мировыми соглашениями вместо реальных судебных приговоров.

Одним из резонансных дел, о котором упомянула издание, стало обвинение бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА Владимира Орлова в вымогательстве взятки за выделение земельного участка. Однако по этому делу возникли процедурные вопросы, поскольку Орлов не был ответственен за подписание документов об отводе земли, а дальнейшие судебные процессы продолжались.

Расследование по Орлову началось в начале 2024 года, когда к нему, как утверждается, обратился знакомый, по имени Алексей с предложением соглашения, связанного с карьером и выделением земельного участка. Эта земля уже была застроена, а ее официальное оформление позволило узаконить использование.

Согласно имеющимся записям, в июле 2024 года Орлов несколько раз отказывался от предложения. Однако основным доказательством по делу стали показания самого Алексея, позже оказавшегося агентом НАБУ. Это вызвало вопросы методов следствия, в частности возможных случаев провокации, подпадающих под статью 370 Уголовного кодекса Украины.

После отставки Орлова НАБУ выдвинуло ему обвинение в вымогательстве взятки на сумму 200 тысяч долларов. Высший антикоррупционный суд назначил ему залог в 15 миллионов гривен, который впоследствии был увеличен до 22,7 миллиона.

The Munich Eye отмечает, что деятельность и эффективность работы НАБУ проверяется. В конце 2024 Украина инициировала масштабный аудит НАБУ, а в начале 2025 США объявили о планах пересмотреть финансирование агентства. В то же время, европейские налогоплательщики, как отмечается, также смогут оценить эффективность использования своих взносов в борьбе с коррупцией.

Для реального прогресса в преодолении коррупции антикоррупционные органы должны работать прозрачно, отчетливо и результативно, добавили журналисты. Они напомнили, что ранее президент Владимир Зеленский предлагал приравнять коррупционные преступления к государственной измене по степени правовой тяжести.

"В конце концов, настоящей мерой успеха является не только количество открытых дел, но и уменьшение самой коррупции и применение значимых последствий", – заключает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы считают коррупцию самой большой проблемой страны. При этом подавляющее большинство граждан отмечает, что за последние 2-3 года уровень коррупции в Украине вырос, а ответственность за то, что страна сильно коррумпирована, несут все представители власти – и прежде всего антикоррупционные органы (НАБУ, САП, НАПК).

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