Демократы пытаются сдержать Трампа от захвата Кубы: какую резолюцию подали

В США сенаторы-демократы пытаются ограничить возможность военных действий против Кубы без согласования Конгресса. Для этого они внесли специальную резолюцию о военных полномочиях.

Видео дня

Документ может быть вынесен на голосование уже до конца месяца. Об этом сообщает АР.

Резолюцию подали сенаторы-демократы Тим Кейн, Рубен Гальего и Адам Шифф. Документ предусматривает запрет на проведение военных операций против Кубы без разрешения Конгресса и обязывает президента вывести американские войска из любых боевых действий против этой страны.

Авторы инициативы заявляют, что таким образом пытаются добиться публичного обсуждения внешнеполитических шагов президента Дональда Трампа. В резолюции отмечается, что право объявлять войну принадлежит именно Конгрессу.

"Согласно Конституции, объявлять войну может только Конгресс, но он действует, считая, что американские военные — это дворцовая стража, отдавая приказы о военных действиях в Карибском бассейне, Венесуэле и Иране без разрешения Конгресса и без каких-либо объяснений своих действий американскому народу", – говорится в заявлении авторов документа.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявил, что государственный секретарь Марко Рубио ведет переговоры с руководством Кубы на фоне серьезного энергетического кризиса на острове, усиленного американской блокадой. При этом президент не исключил различных сценариев развития событий.

"Это может быть дружественное поглощение, а может быть и недружественное", – сказал Трамп во время пресс-конференции во Флориде.

Он добавил, что вопрос Кубы может стать приоритетом после завершения войны с Ираном.

Отношения между США и Кубой остаются напряженными на протяжении десятилетий. Последние заявления американского президента вызвали опасения, что остров может стать новой точкой потенциального военного конфликта.

В то же время демократы не впервые используют резолюции о военных полномочиях, чтобы инициировать дебаты по внешней политике администрации Трампа. Хотя республиканцы в основном поддерживают президента, такие инициативы иногда заставляют Белый дом объяснять свои действия Конгрессу.

Кроме того, демократы планируют на следующей неделе инициировать голосование по нескольким резолюциям, связанным с возможным применением военной силы против Ирана.

Сенатор Рубен Гальего резко раскритиковал политику президента, заявив: "Он баллотировался под лозунгом "Америка прежде всего", но теперь ясно, что он стал марионеткой в руках сторонников войны в своей партии".

Недавно президент США Дональд Трамп вновь заявил, что правительство Кубы "скоро падет" и она "очень хочет заключить сделку" с ним. Поэтому глава Белого дома намерен сделать государственного секретаря США Марко Рубио наместником на Кубе. Он заявил, что не позволит, "чтобы с этой страной произошло что-то плохое".

Как сообщал OBOZ.UA:

Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность "дружественного" захвата Кубы и сообщил о переговорах с кубинским руководством. По его словам, страна находится в глубоком экономическом кризисе и обращается за помощью к Вашингтону.

Ранее американский президент намекал, что Куба может стать целью США после Венесуэлы. По словам Трампа, Венесуэла и Куба якобы имеют много общего, и именно кубинцы помогали Мадуро строить оборону, получая за это нефть и деньги. А поскольку у Кубы "не очень хорошие дела", поэтому "помощь кубинскому народу" может стать логичным следующим шагом США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!