Действовали по заказу РФ: в Париже осудили болгар, которые осквернили мемориал жертвам Холокоста

В Париже уголовный суд осудил четырех граждан Болгарии за надругательство над еврейским мемориалом. Следствие предполагает, что злоумышленники, оставившие красные отпечатки рук на памятнике, могли действовать по заказу России.

Об этом сообщает Le Monde. Также обвиняемым пожизненно запрещен въезд на территорию Франции.

Детали дела

В пятницу, 31 октября, парижский уголовный суд приговорил Георгия Филипова и Кирилла Милушева, которых признали исполнителями преступления, к двум годам заключения. Николай Иванов и Мирчо Ангелов, которых назвали организаторами акции, получили соответственно четыре и три года тюремного срока, хотя Ангелов до сих пор находится на свободе.

Это судебное заседание стало первым во Франции процессом подобного характера из ряда случаев, которые, по версии следствия, могли быть организованы иностранным государством с целью дестабилизации ситуации в стране.

Хотя обвиняемых не судили непосредственно за действиями в интересах иностранного государства, потому что эта норма появилась в уголовном кодексе уже после инцидента, судьи отметили, что факт внешнего вмешательства является "неоспоримым".

По их мнению, целью таких действий было разжигание общественных настроений, использование имеющихся противоречий и еще большее разделение французского общества.

Известно, что акт надругательства произошел на фоне обострения ситуации во Франции, вызванной войной между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, которая началась в октябре 2023 года. На стене мемориала, которую злоумышленники забрызгали красными отпечатками ладоней, были выгравированы имена 3900 человек, награжденных за спасение евреев во время нацистской оккупации Франции в годы Второй мировой войны. Подобные красные отпечатки ладоней обнаружили также в нескольких соседних районах центрального Парижа.

По данным прокуратуры, охранник мемориала задержал двух человек, которые наносили изображения с помощью трафаретов. Благодаря записям с камер наблюдения следователи установили личности причастных, после чего выяснили, что трое из них на следующее утро отправились автобусом в Бельгию, а оттуда вылетели в Болгарию.

"Парижская прокуратура заявила, что инцидент с красным отпечатком ладони, возможно, "организованный российскими разведывательными службами", был одним из девяти таких подозреваемых актов иностранного вмешательства", – отмечается в статье.

Среди других подозрительных случаев – изображение звезд Давида на стенах в Париже в октябре 2023 года; гробы с надписью "Французские солдаты Украины", оставленные у Эйфелевой башни в июне прошлого года и инцидент в сентябре этого года, когда перед несколькими парижскими мечетями нашли свиные головы.

