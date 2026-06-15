Действовал по приказу русскоговорящего пользователя в Telegram: британский суд признал украинца виновным в сговоре с целью поджога имущества Стармера

Британский суд признал 22-летнего украинца Романа Лавриновича виновным в сговоре с целью повреждения имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Вместе с ним виновным признали 27-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка, который также проживает в Лондоне.

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О решении суда сообщил телеканал Sky News. По данным издания, во время процесса в лондонском суде Олд-Бейли прокуроры заявили, что оба мужчины действовали по указаниям русскоговорящего контакта в Telegram, который использовал псевдоним El Money.

Суд установил, что именно этот человек отдавал приказы о нападениях на объекты, связанные со Стармером.

Следствие установило, что в мае прошлого года на одной из улиц на севере Лондона подожгли автомобиль Toyota RAV4, который ранее принадлежал Стармеру. Через несколько дней произошли еще два поджога жилых домов.

Один из поврежденных домов на тот момент занимала сестра жены британского премьер-министра. Сам Лавринович также был признан виновным в повреждении двух объектов огнем 11 и 12 мая 2025 года. Суд пришел к выводу, что его действия были неосторожными в отношении возможного риска для жизни людей.

Решение суда

Судья Гарнем оставил обоих осужденных под стражей до вынесения приговора. Назначение наказания запланировано на пятницу.

Еще один фигурант дела, 35-летний Петр Починок, проходил по делу в качестве соучастника. Однако суд оправдал его по обвинению в сговоре с целью повреждения имущества, связанного с британским премьер-министром.

Что известно о поджоге

В прошлом году в Лондоне в ночь на 12 мая произошел пожар в доме, принадлежащем премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Огонь повредил входную дверь и часть фасада здания. Несмотря на это, сам дом остался невредимым, никто не пострадал.

Вскоре британская полиция обвинила в поджоге автомобиля и двух домов, связанных со Стармером, 21-летнего украинца Романа Лавриновича. По версии следствия, его действия могли поставить под угрозу жизни людей.

Впоследствии был задержан второй подозреваемый, 26-летний мужчина, а затем и третий – оказался 34-летний мужчина.

Позже стало известно, что в совершении поджогов обвинения выдвинули двум украинцам и гражданину Румынии, действовавшим в сговоре с "другими неизвестными лицами". Британские спецслужбы выясняли, не стоит ли за этими нападениями Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, Романа Лавриновича, 21-летнего жителя Прикарпатья, которого арестовали по подозрению в поджоге имущества премьер-министра Великобритании Кира Стармера, могли завербовать спецслужбы России в мессенджере Telegram. Он активно искал работу через этот мессенджер.

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