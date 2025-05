Продолжают создавать информусловия: в ISW указали на нарративы Кремля, которые могут поддерживать военные операции против стран НАТО

Высокопоставленные должностные лица Кремля продолжают создавать информационные условия, которые могут поддерживать военные операции против Литвы и других стран Североатлантического альянса. Они продвигают нарративы, отрицающие суверенитет Литовской Республики и других бывших советских республик.

Видео дня

Эти заявления являются еще одним свидетельством того, что Россия верна своим долгосрочным военным целям и, продолжая войну против Украины, не пренебрегает посягательствами на другие территории ради подрыва НАТО. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так называемые независимые российские СМИ "Медуза" и "Агентство" 2 мая сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров является автором предисловия к новой книге под названием "История Литвы", которую издательство "Внешние отношения" Московского государственного института международных отношений (МГИМО) опубликовало в марте 2025 года.

В предисловии Лаврова утверждалось, что национальная политика стран Балтии, включая современную Литву, использует "фальсифицированные" исторические нарративы для "стимулирования" русофобских и антироссийских настроений в своей внутренней аудитории.

Приспешник диктатора Путина утверждал, якобы книга имеет целью проанализировать развитие "земель, которые в разное время были связаны с Литвой".

В ответ министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что книга является инструментом российской пропаганды, предназначенным для обеспечения Кремля научной литературой для поддержки отрицания государственности и истории соседних стран, отдельной от истории России.

"Кремлевские чиновники, включая Путина, недавно усилили свои угрозы в отношении Европы, в частности, стран Балтии, из-за якобы европейской "русофобии". Они также отметили, что Россия рассматривает независимые государства, которые были частью Российской империи и Советского Союза, как часть современной России", – пояснили в ISW.

Ранее аналитики отметили, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих первоначальных военных целей, заключающихся в установлении контроля над всей Украиной и подрыве НАТО. Ныне даже американские западные выражают сомнения в искренности лидера Кремля в стремлении к заключению мирного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, с 3 мая в Литве вступили в силу новые ограничения для граждан России. Теперь россияне могут потерять вид на жительство, если в течение трех месяцев без уважительных причин более одного раза посетят Россию или Беларусь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!