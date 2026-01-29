Дания отправила в Гренландию круизное судно: станет плавучей казармой для 150 военных. Фото

Несмотря на обещание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не аннексировать Гренландию силой, Дания продолжает увеличивать военное присутствие в Арктике. В последнее время сотни датских солдат уже переброшены с материка на крайний Север, и ожидается прибытие новых. В Нууке, столице острова датская армия уже размещается в отелях и все равно места не хватает. Датское правительство решило эту проблему за счет круизного судна, которое станет плавучей казармой для 150 военных.

По данным BILD, судно Ocean Endeavour уже в следующие выходные станет на якорь у Нуука. Сейчас 1762-тонный корабль следует в Арктику из французского Уистреама.

О чем речь

Ocean Endeavour раньше (2010-2014 гг.) плавал под названием Kristina Katarina, еще раньше (2000-2010) – как The Iris, а еще раньше (1996-2000) – как Francesca. И это тоже не первое название – судно было построено на польской верфе в 1982 году и передано Черноморскому морскому пароходству в Одессе.

Шестипалубное круизное судно является паромом класса "Дмитрий Шостакович" (проект B-492), и с 1982 по 1996 год плавало под названием "Константин Симонов". Всего по указанному проекту было построено семь таких паромов – уже указан "Дмитрий Шостакович", а также "Михаил Суслов", "Константин Черненко" и т.д.

Паром 137 метров в длину и 21 метр в ширину последний раз капитально отремонтировали в 2014-м. С этого времени судно использовалось для экспедиций в полярных водах. На нем есть несколько ресторанов, три лаунж-зоны, смотровая платформа, библиотеки, сауны и открытый бассейн с подогревом. И, конечно, каюты класса экстра-люкс.

Что говорят военные

В ответ на запрос немецкого издания датская армия подтвердила эксплуатацию Ocean Endeavour в своих целях.

"Часть датских и международных солдат, которые в следующем году примут участие в учениях Arctic Endurance в Гренландии, уже с начала февраля (текущего года) будут размещаться на судне Ocean Endeavour. Гостиничное судно будет находиться в порту Нуука", – отметило датское министерство обороны.

Судно-гостиница было арендовано, чтобы "не создавать дополнительную нагрузку на жилищный фонд" Нуука.

"Таким образом, войска смогут проживать в хороших условиях, без необходимости во временном размещении на суше", – подчеркнули в министерстве.

Что предшествовало

Как известно, когда американский президент Дональд Трамп впервые публично заявил о необходимости взять Гренландию под контроль США, он мотивировал это тем, что у острова слишком много российских и китайских кораблей. Хотя факт, что Дания отправила для военных в Гренландии именно советский корабль, лишь забавное стечение обстоятельств – бывший "Константин Симонов" был советским, а не российским.

Напомним: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рамочное соглашение по Гренландии, уже согласованное с президентом США, предусматривает усиление безопасности в Арктике со стороны союзников Альянса. По его словам, первые результаты этих шагов могут стать заметны уже в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации Трампа уже ведут переговоры о полном доступе к оборонной инфраструктуре Гренландии. При этом Соединенным Штатам не придется ничего платить за это.

