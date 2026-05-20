'Дадим еще один шанс': Трамп снова пригрозил Ирану 'чем-то неприятным', если не будет заключено соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном находятся на финальной стадии, однако при этом вновь пригрозил Тегерану новыми ударами в случае провала договоренностей. По словам американского лидера, Вашингтон готов дать Ирану "еще один шанс" на заключение соглашения и готов как к достижению договоренности, так и к дальнейшему усилению давления.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами. Его цитирует Reuters.

Трамп в очередной раз пригрозил Ирану "неприятными вещами"

Президент Соединенных Штатов заявил, что переговорный процесс с Тегераном приближается к завершающему этапу. При этом, по его словам, США готовы к любому развитию событий и сохраняют возможность применения силы.

"Мы на финальной стадии по Ирану. Посмотрим, что произойдет. Или будет соглашение, или мы сделаем некоторые вещи, которые будут немного неприятными", — сказал Трамп.

В то же время он добавил, что не спешит с решениями и хотел бы избежать масштабного кровопролития.

"В идеале я хотел бы видеть, чтобы погибло мало людей, а не много. Мы можем сделать это по-разному", – заявил американский президент.

Позже во время выступления в Академии береговой охраны США Трамп вновь повторил, что Вашингтон может "очень сильно ударить" по Ирану, если договоренности не будет.

В Тегеране обвинили США в подготовке новых ударов

На фоне заявлений Трампа в Иране обвинили Вашингтон в подготовке к возобновлению войны.

"Корпус стражей исламской революции" предупредил, что в случае повторных атак ответ Ирана может выйти за пределы Ближнего Востока.

"Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", – говорится в заявлении КСИР.

Представители иранского руководства также заявили, что наблюдают признаки подготовки новых ударов со стороны США.

Переговоры остаются безрезультатными

Как отмечает издание, переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик.

Прошло уже шесть недель после того, как Трамп приостановил операцию "Эпическая ярость" ради режима прекращения огня, однако существенного прогресса стороны не достигли.

Иран продолжает отказываться от американских требований о сворачивании ядерной программы и прекращении попыток блокировать Ормузский пролив.

Цены на нефть реагируют на заявления США

Нестабильная риторика Вашингтона по Ирану продолжает влиять на мировые энергетические рынки.

После новых заявлений Трампа на фоне надежд инвесторов на возможное заключение сделки цены на нефть Brent снизились почти на 5% – до 105,76 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что рынки пытаются понять, смогут ли Вашингтон и Тегеран найти компромисс, поскольку позиция США меняется практически ежедневно.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения удара по Ирану, однако в последний момент отказался от этого решения после обращения со стороны ключевых арабских союзников. Лидеры стран Персидского залива выразили опасения относительно иранского ответного удара по их нефтяным объектам и инфраструктуре.

