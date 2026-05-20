Трамп рассматривает несколько вариантов военных действий против Ирана: в Axios раскрыли подробности

Президент США Дональд Трамп вечером понедельника, 18 мая, провел совещание по Ирану, где ему представили возможные варианты военных действий. Сам глава Белого домане принял решение бить по Ирану до объявления приостановки ударов.

Об этом информирует журналист Axios Барак Равид. По словам источников медийщика, решение воздержаться было частично обусловлено беспокойством нескольких лидеров стран Персидского залива относительно иранского ответного удара по их нефтяным объектам и инфраструктуре.

На встрече, как объясняют источники, присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, министр обороны Пит Гегсет, главком ВС США Дэн Кейн и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Заседание касалось дальнейших действий в войне с Ираном, ход дипломатии и военные планы США по следующей операции.

Источник из окружения американского президента сообщил, что несколько "ястребов", которые поддерживают антииранскую операцию, после разговора с американским президентом получили впечатление, что"он настроен разбить им головы, чтобы заставить их сдвинуться с места в переговорах".

Другие чиновники были удивлены заявлением Трампа в понедельник, заявив, что не знают куда движется глава Белого дома. По мнению определенных источников, глава Белого дома может снова отложить решение ударить по Ирану, если сдвигов в дипломатии не будет.

Сам же Трамп говорил о проведении "серьезных переговоров", хотя один из высокопоставленных чиновников заявил Axios, что последнее иранское встречное предложение не продемонстрировало значительного прогресса.

Однако американский президент продолжает утверждать, что у Тегерана есть всего несколько дней для достижения прорыва в дипломатии. Тогда в понедельник он заявлял, что крайний срок – "два-три дня, возможно, пятница или суббота, начало следующей недели". Источник в регионе Персидского залива также сообщил, что посредники работают над тем, чтобы Тегеран занял более гибкую позицию, которая учитывает требования США по ядерной программе.

