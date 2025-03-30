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Блог | Чувство стиля покинуло Белый Дом
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм посетила в Сальвадоре тюрьму строгого режима – Центр содержания террористов (CECOT).
Во время своего визита в тюрьму она не нашла других вариантов, чем одеть новый Rolex Daytona из 18-каратного желтого золота, циферблат цвета шампанского с контрастными черными дополнительными циферблатами.
Считается, что часы олицетворяют "элегантность и спортивность", ну может так оно и есть, но предметы обязательно должны коррелироваться с ситуацией, где они находятся.
Иррациональная любовь ко всему золотому просто-таки проглотила текущую администрацию Белого Дома.
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