В здании бывшего Минтранса Венгрии нашли измельченные документы: Мадьяр раскрыл детали

В своем новом Офисе премьер-министра лидер Венгрии Петер Мадьяр нашел мешки с измельченными документами и ящики с агитками, оставленные представителями прежней власти. Здание, где это все хранилось, ранее было Министерством строительства и транспорта.

Этим ведомством руководил Янош Лазар (член политсилы "Фидес", возглавляемой Виктором Орбаном). Именно с Лазарем связана большая часть материалов, обнаруженных в подвале бывшего Минтранса. На своей странице в Facebook Мадьяр опубликовал соответствующее видео.

Использование правительственных ресурсов для политической агитации является нарушением закона

Новый венгерский премьер рассказал, что его команда предупредила его о "странных вещах", которые заметили во время процесса передачи здания, за которым ранее присматривал Лазарь.

Бывший министр оставил в подвале примерно 15–20 мешков, наполненных измельченными документами, а также многочисленные коробки с материалами, связанными с предвыборной кампанией.

Среди последних были листовки и плакаты с лозунгом "Фидес – безопасный выбор", рекламные материалы "Lázár Info", рождественские поздравительные открытки с фотографией семьи экс-министра, флаги, которые использовались на публичных мероприятиях.

Мадьяр отметил, что это может свидетельствовать о нескольких уголовных преступлениях (в частности о незаконном финансировании партии). Теперь власти должны установить, использовались ли государственные ресурсы или государственные служащие для изготовления, хранения, распространения агитационных материалов партий внутри правительственного учреждения.

"Государственная аудиторская служба должна была бы рассмотреть эти вопросы, и, конечно, полиция также проведет расследование", – сказал Мадяр в видео.

Следователи должны установить, кто приказал хранить и (возможно) изготавливать агитки в тогдашнем здании Минтранса, и получали ли госслужащие указания участвовать в таких мероприятиях.

