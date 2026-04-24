'Что-то сделают, когда все будет сделано': Гегсет раскритиковал европейские 'модные конференции' по Ормузу

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал европейские страны за недостаточную активность в вопросе безопасности Ормузского пролива. По его словам, союзники ограничиваются разговорами на "модных конференциях" вместо реальных действий.

Глава Пентагона подчеркнул, что Европа должна прекратить "много говорить" и наконец "сесть в лодку". Его цитирует Sky News.

"Возможно, что-то сделают, когда все будет сделано"

Американский министр резко раскритиковал недавние европейские встречи по Ормузскому проливу. Онназвал их "бессмысленными модными конференциями", где страны "говорят о том, что, возможно, что-то сделают, когда все будет сделано".

"Я знаю, что было много переговоров, вы видели – я бы назвал это бессмысленной конференцией в Европе на прошлой неделе, где они собрались вместе и говорили о разговорах, о том, что возможно, нужно что-то сделать в конце концов, когда все будет сделано. Это несерьезные усилия", – заявил Гегсет.

"Время безбилетников прошло"

Гегсет заявил, что Европа и страны Азии десятилетиями пользовались защитой США и теперь полагаются на американские вооруженные силы в деле восстановления проходимости Ормузского пролива после его закрытия из-за войны с Ираном.

Но "время безбилетного проезда прошло" и теперь они должны сами брать на себя больше ответственности, подчеркнул министр обороны США.

"Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но время "безбилетного проезда" прошло. Америка и свободный мир заслуживают способных и лояльных союзников, и которые понимают, что значит быть союзником – это не улица с односторонним движением. Это улица с двусторонним движением", – заявил американский министр.

По его словам, союзники должны быть не только партнерами на словах, но и реально вкладываться в общую безопасность. Он подчеркнул, что именно Европа значительно больше зависит от стабильности в Ормузском проливе, чем США, в частности из-за энергетических поставок.

Гегсет призвал европейские страны "меньше говорить" и наконец "сесть в лодку".

"Мы не рассчитываем на Европу, но им нужен Ормузский пролив гораздо больше, чем нам, и они, возможно, захотят начать меньше говорить и проводить меньше модных конференций в Европе и сесть в лодку. Это гораздо больше их борьба, чем наша", – заявил Пит Гегсет.

