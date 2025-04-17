Чиновников администрации Трампа могут привлечь к ответственности за незаконную депортацию мигрантов

В США окружной судья Джеймс Боасберг пришел к выводу, что есть "достаточные основания" для привлечения администрации Дональда Трампа к уголовной ответственности за нарушение приказа о депортации. Речь идет о выдворении из Штатов вероятных членов венесуэльской банды.

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Об этом пишет CNN. Так, судья обвинил администрацию в нарушении его приказа, запрещавшего депортацию более 200 человек, в том числе венесуэльцев, подозреваемых в связях с бандой Tren de Aragua.

15 марта активировал Закон о вражеских иностранцах 1798 года для быстрой депортации подозреваемых в терроризме. В тот же день Боасберг организовал экстренное слушание и приказал администрации приостановить депортацию мигрантов и отдать приказ о возвращении депортационных самолетов обратно в США. Несмотря на это, несколько самолетов с мигрантами все же прибыли в тюрьму в Сальвадоре.

"Суд окончательно решил, что действия правительства в тот день демонстрируют умышленное игнорирование его приказа. Этого достаточно для того, чтобы суд пришел к выводу о наличии достаточных оснований для признания правительства виновным в преступном неуважении к суду", – отметил Боасберг.

Юридический аналитик CNN Стив Владек сказал, что такие решения суда являются редкостью. По его словам, обвинение должностных лиц федеральной исполнительной власти в преступном неуважении – это "почти неслыханная вещь".

Что будет дальше

Боасберг говорит, что сначала он хочет получить показания под присягой от людей, которые могут подтвердить, что должностные лица принимали решение не разворачивать самолеты, перевозившие мигрантов в Сальвадор 15 марта.

Затем, по словам судьи, если эти заявления его не удовлетворят, он попросит вызвать свидетелей для дачи показаний на слушаниях или под присягой.

После этого Боасберг может обратиться в Министерство юстиции с просьбой привлечь чиновников администрации Трампа к уголовной ответственности или самостоятельно назначить специального прокурора для расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план самой массовой депортации в истории страны – выдворять из страны не менее одного миллиона мигрантов в год. Таким образом были бы превышены рекордные 400 тысяч депортированных в год во времена президента Барака Обамы.

Также Трамп заявил о планах запустить новую программу для мигрантов. Речь идет о так называемой "самодепортации" – варианте, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

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