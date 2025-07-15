Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа: премьер назвал причину

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что США будут участвовать в поставках вооружения Киеву. Он объявил о соглашении между Соединенными Штатами и НАТО, по которому европейские союзники будут покупать американское оружие, высвободив таким образом свои запасы для Украины. Однако Чешской Республики не будет среди них.

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Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в комментарии порталу Publico. По словам Фиалы, Прага не будет присоединяться к проекту Трампа по закупке оружия для Украины.

Чешский премьер объяснил это тем, что его страна задействована в других проектах по помощи Украине, принятых на саммите в Вашингтоне, и сосредоточится на собственной инициативе по боеприпасам.

"Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и путях помощи Украине, например, через инициативу с боеприпасами. Поэтому пока мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту", – сказал Фиала.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, чешская инициатива по боеприпасам позволила обеспечить Украину более 3 миллионами снарядов, из которых 1,5 миллиона поставили в прошлом году. Союзники НАТО также присоединились к чешской инициативе, среди основных доноров – Нидерланды и Дания.

Напомним, что накануне Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

"Они все хотят участвовать. И это только первая волна. Будет еще больше. Мы будем работать в рамках систем НАТО, чтобы убедиться, какие пакеты вооружения нужны украинцам", – сказал Рютте.

Почти все оружие, которое союзники НАТО приобретут в рамках соглашения о военной помощи Украине, уже доступна для отправки в Украину – оно есть или на военных складах, или недавно изготовлена. Речь о системах противовоздушной обороны Patriot, ракетах и боеприпасах, которые Североатлантический альянс приобретет у США для немедленной передачи украинским защитникам.Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA:

14 июля НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине американского оружия. Расходы на его покупку лягут на страны ЕС.

Также Дональд Трамп объявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

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