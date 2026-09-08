Бывший генеральный прокурор Грузии создал в России подразделение для войны против Украины: что о нем известно

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе создал в России добровольческое интернациональное подразделение "Георгиевский" для участия в войне против Украины. Он заявил, что возглавит это формирование и добровольно будет воевать на стороне РФ.

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Об этом сообщает SOVA. Название подразделения связано с Георгиевским договором 1783 года, который сыграл важную роль в истории отношений между Россией и Грузией.

Что заявил экс-генпрокурор

Романов-Парцхаладзе заявил, что новое формирование создали его единомышленники и сторонники, которые выступают за объединение русского и грузинского народов, а также за "традиционные семейные ценности".

"Нашими единомышленниками и сторонниками, выступающими за объединение наших народов и стран, а также в защиту традиционных семейных ценностей, сформировано интернациональное подразделение "Георгиевский"", — заявил он.

По словам экс-генпрокурора, главная задача подразделения – "довести до конца борьбу с тем злом, которое угрожает не только нам, но и всему миру". Он также утверждает, что с начала боевых действий вместе со своей командой помогал российским военным и гражданскому населению в Донецкой области, а также в Курской, Брянской и Белгородской областях РФ.

"Сегодня, когда Россия борется с западным давлением за сохранение своей идентичности, традиций, языка и культуры, я готов помогать Родине в достижении всех поставленных лидером целей", — добавил Романов-Парцхаладзе.

Уголовное дело в Грузии

В то же время в Грузии против Романова-Парцхаладзе возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в организации покушения на бизнесмена Левана Джангвеладзе.

Речь идет о статье 109 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за организацию покушения на убийство по заказу и из корыстных побуждений.

Романов-Парцхаладзе также лишился грузинского гражданства после получения российского паспорта. Грузинские власти заявляли, что это затрудняет процесс его экстрадиции на родину.

Напомним, в августе 2026 года в Грузии заявили, что не будут восстанавливать дипломатические отношения с Россией, пока Москва не отменит признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси также обвинили РФ в оккупации 20% территории страны.

Как писал OBOZ.UA, Россия может готовить присоединение оккупированной Южной Осетии к своему составу. Страны Европы предупреждали о риске такого сценария в ближайшее время.

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