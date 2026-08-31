Бывшему командиру «Русича» в Финляндии смягчили приговор за военные преступления против Украины: подробности дела

Апелляционный суд Хельсинки смягчил приговор россиянину Войславу Тордену, которого обвиняли в военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в 2014 году. Вместо пожизненного заключения, назначенного ранее, он получил 12,5 лет лишения свободы.

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Суд признал Тордена виновным в трёх военных преступлениях, при этом часть обвинений отклонил. Об этом сообщает Yle.

За что судили Тордена

Дело касалось засады, устроенной 5 сентября 2014 года в Луганской области против украинских военных. В ней участвовала группа "Русич" в составе батальона "Бетмен" и других вооруженных формирований.

В результате обстрела подразделения "Айдар" погибли 22 украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения. Апелляционный суд установил, что по меньшей мере четверо погибших были ранены до смерти.

Суд пришел к выводу, что Торден был заместителем командира группы "Русич" и принимал участие в засаде. В то же время сам обвиняемый отрицал свою принадлежность к группировке и участие в убийствах.

Апелляционный суд установил, что Торден открыл огонь из легкого пулемета по украинским военным, чем совершил военное преступление.

В то же время суд не нашел достаточных доказательств того, что именно Торден или двое других членов "Русича" стреляли в раненых военнослужащих. Поэтому его не признали ответственным как вышестоящего начальника за расстрел раненых украинских солдат.

Тем не менее суд постановил, что Торден частично несет ответственность за гибель и ранения военных, поскольку участвовал в совместных действиях вместе с другими членами группы.

Фотография горящего украинского военного

Отдельным эпизодом стала фотография, которую Торден сделал и распространил в социальных сетях. На ней командир "Русича" позировал перед сильно обгоревшим и еще горящим телом украинского военнослужащего.

Апелляционный суд признал такие действия Тордена военным преступлением.

Также его признали виновным из-за публичных заявлений в интернете и социальных сетях о том, что одним из правил "Русича" является отказ брать пленных и что участники группировки не будут их щадить.

В то же время суд отклонил обвинение в нанесении символа "Русича" на щеку одного из украинских военных острым предметом.

Апелляционный суд отметил, что доказательства свидетельствовали о поверхностном характере раны, отсутствии кровотечения и кратковременности повреждения. Поэтому суд не считает, что это действие причинило серьёзные физические или психические страдания, необходимые для квалификации в качестве военного преступления.

Почему приговор изменили

В марте 2025 года Окружной суд Хельсинки приговорил Тордена к пожизненному заключению. Его признали виновным в четырёх военных преступлениях, связанных с засадой на украинских военных.

В частности, окружной суд счел Тордена ответственным за смерть одного из украинских солдат из-за его руководящей роли в "Русичи". При этом суд не установил, что именно он лично застрелил военного.

По мнению окружного суда, расстрел раненого солдата был настолько жестоким и бесчеловечным, что его можно приравнять к убийству.

Торден обжаловал этот приговор и просил полностью снять с него обвинения или, по крайней мере, смягчить наказание. Прокурор, со своей стороны, требовал признать его виновным еще по одному эпизоду.

Апелляционный суд в итоге приговорил Тордена к 12,5 годам лишения свободы за три военных преступления.

При определении наказания суд учел международную судебную практику в отношении военных преступлений, участие Тордена в засаде, его роль заместителя командира и влияние, которое он оказывал на других участников группы. Суд также отметил, что его поведение было более тяжким и свидетельствовало о большей степени вины, чем поведение рядового участника.

Кроме того, Тордена обязали выплатить компенсации военнослужащим, получившим ранения во время засады, и семьям погибших украинских военных.

Торден отрицал свою вину

Россиянин на протяжении всего судебного процесса отрицал совершение военных преступлений и свою роль заместителя командира "Русича".

По словам Тордена, его деятельность была связана не с непосредственным участием в боевых действиях, а с созданием пропагандистских и вербовочных видеороликов совместно с тележурналистом.

"Я не участвовал в боях. Я не стрелял", – заявлял он в суде.

Судебный процесс над Торденом проходит в Финляндии, поскольку россиянин был задержан там в августе 2023 года. Во время событий на востоке Украины в 2014 году он использовал имя Ян Петровский.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года основатель диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Ян Петровский (позывной "Славянин") попросил политического убежища в Финляндии. Украина запрашивала экстрадицию злоумышленника, подозреваемого по уголовному делу, по которому ему грозило от восьми до 15 лет за создание террористической группы. Россиянину был запрещён въезд в Норвегию, где он прожил много лет, и в Финляндию, но тот смог обойти ограничения, взяв себе новое имя.

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