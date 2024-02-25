Были в разных тональностях: Зеленский упомянул детали личной встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский чуть ли не впервые рассказал о том, какие впечатления на него произвела встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также добавил, что она показалась ему очень длинной.

Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля. По его словам, во время встречи было обсуждено несколько вопросов и некоторые из них были решены в пользу Украины.

"У нас был долгий разговор в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск не работает. Я ему объяснял с цифрами очень конкретными, что так мы будем 20 лет уводить. Очень долго говорили, торговались. И была история по газу – о суде, который мы выиграли. И третий вопрос – по обмену, мы поменяли около 100 человек", – рассказал глава государства.

По его словам, все это было в другой жизни и совсем по-другому.

"Я не очень помню все детали. Я помню, что очень долго все это было", – отметил президент.

Ранее Владимир Зеленский впервые озвучил потери сил обороны в войне с Россией. По его словам, жизнями за сдерживание российской агрессии и освобождение оккупированных территорий заплатили 31 тысяч украинских воинов.

Напомним, 25 февраля в Киеве проходит пресс-конференция президента Украины. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию события и собрал все детали и заявления Зеленского, сделанные им в ходе общения с украинскими и зарубежными СМИ.