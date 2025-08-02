Была засада: в Мали разгромили колонну российских наемников из 'Африканского корпуса', – OSINT-аналитик

1 августа в Мали попала в засаду колонна наемников "Африканского корпуса" (выходцы из группы "Вагнера") и понесла потери в живой силе и военной технике. Атаку организовали боевики из JNIM (Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин), филиала Аль-Каиды в Сахеле.

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Такое предположение сделал OSINT-расследователь Tatarigami_UA. На своей странице в X (Twitter) автор сообщил, что нападение, вероятно, произошло в регионе Мопти/Сегу в центральной части страны.

"По меньшей мере три наемника были убиты, хотя фактические потери, вероятно, составляют четыре убитых и восемь раненых из "Афиканского корпуса", – поделился информацией эксперт.

Вероятно, среди ликвидированных были и военнослужащие малийской армии, добавил он.

Также повреждена техника – автомобиль Урал-4320 МТП-А2.1, поставленный в Мали ранее в 2025 году.

На основании визуального сравнения OSINTеры уверены, что это "Урал МТП" – мобильная мастерская, предназначенная для эвакуации и ремонта авто.

"Также имеются сообщения о возможном крушении российского вертолета, оставившего после себя клубы черного дыма. Пока нашей команде не удалось проверить достоверность этого заявления", – написал Tatarigami_UA.

Исполнителями являются боевики JNIM, и в настоящее время никаких признаков, указывающих на причастность туарегских сепаратистов к этой операции, нет.

Со ссылкой на "источник с относительно хорошей репутацией", исследователи сообщили: колонна была атакована из пулеметов и гранатометов, причем одна граната попала в бронемашину (предположительно, MRAP) в колонне.

"В глобальном масштабе это вряд ли приведет к каким-либо существенным изменениям или повлияет на позиции "Африканского корпуса" в Африке. Тем не менее, это, несомненно, очередной удар по репутации, и мы, вероятно, увидим карательные действия в этом районе, представленные как меры по борьбе с повстанцами", – указал Tatarigami_UA.

Что предшествовало

Сотрудничество Мали с ЧВК "Вагнер" началось в 2021 году после военного переворота, когда Франция вывела из страны свой военный контингент. В 2023-м, сразу после смерти главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, был создан "Африканский корпус". В него вошли выходцы из стран Африки и бывшие участники ЧВК "Вагнер".

В начале июня этого года "вагнеровцы" утверждали, что якобы завершили свою основную задачу и будут покидать Мали.

Как писал OBOZ.UA, ранее арегионе Кидаль на северо-востоке Мали повстанцы-туареги из "Фронта освобождения Азавада" устроили засаду на транспортное средство российского "Африканского корпуса. По меньшей мере четырех военнослужащих "корпуса" было ликвидировано, трое получили ранения.

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