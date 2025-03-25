'Был тронут': стало известно, какой подарок Трамп получил от Путина

Российский диктатор Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу подарок. Американский лидер получил от российского военного преступника портрет.

Видео дня

Подарок диктатор передал в ходе встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в Москве. Об этом сообщает Axios.

После возвращения из российской столицы Уиткофф в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что портрет Трампа написал "ведущий российский художник". Также он назвал произведение "прекрасным".

По словам спецпредставителя США, президент Трамп "был тронут" подарком Путина. Тем не менее, он больше не раскрыл никаких подробностей.

В свою очередь путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил факт подарка. По его словам, подарок подчеркивает дипломатическое потепление между двумя странами после возвращения Трампа в Белый дом.

Представитель Кремля назвал портрет "личным подарком", добавив, что только сам Путин может раскрыть дальнейшие подробности.

"Это действительно был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге. В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать, но если сам президент не посчитает нужным сам об этом когда-либо рассказать", – заявил рупор Кремля.

Напомним, президент США Дональд Трамп не стал отрицать, что на некоторых членов его команды могла повлиять пропаганда РФ. Но его представители пытаются закончить российско-украинскую войну, уверен он.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов-республиканцев и демократов требует от администрации президента США Дональда Трампа передать более 300 миллиардов долларов конфискованных российских активов в помощь Украине вместо того, чтобы просто использовать долговые проценты для поддержки Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!