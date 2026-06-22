Был «рок-звездой» среди экономистов: в возрасте 100 лет скончался многолетний экс-глава Федеральной резервной системы США

Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы США и одна из самых влиятельных фигур в мировой экономике XX–XXI веков, скончался в возрасте 100 лет. Его часто называли "рок-звездой" среди экономистов и "маэстро" за способность влиять на глобальные финансовые процессы.

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В то же время его наследие вызывает неоднозначные оценки – от восторга до резкой критики. О смерти сообщила его жена, журналистка Андреа Митчелл, пишут Reuters и Forbes.

Последние годы и смерть

Алан Гринспен скончался у себя дома в возрасте 100 лет. По словам его жены Андреа Митчелл, смерть наступила из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.

Его уход стал символическим завершением эпохи, охватившей почти два десятилетия руководства американской денежно-кредитной системой.

Карьера в Федеральной резервной системе

Гринспен возглавлял ФРС с 1987 по 2006 год, занимая эту должность пять сроков подряд. Это второй по продолжительности период руководства регулятором в истории США.

За это время он оказывал влияние на экономическую политику во время ключевых кризисов и событий: обвала фондового рынка 1987 года ("черный понедельник"), рецессии начала 1990-х годов, азиатско-российского финансового кризиса 1997–1998 годов, краха доткомов в 2000 году и последствий терактов 11 сентября 2001 года.

Экономический подъем и "эффект Гринспена"

Под его руководством США пережили один из самых длительных периодов экономического роста в истории — почти десятилетие непрерывного подъема с 1991 по 2001 год. Именно тогда стремительно выросли производительность труда, фондовые рынки и технологический сектор.

Гринспен заслужил репутацию "архитектора стабильности" и влиятельного главы центрального банка, способного быстро реагировать на кризисные потрясения и успокаивать рынки.

Критика и финансовый кризис

После мирового финансового кризиса 2007–2008 годов репутация экономиста существенно изменилась. Его обвиняли в чрезмерном доверии к саморегулированию рынка и поддержке дерегулирования финансового сектора.

Критики считают, что политика ФРС того периода способствовала формированию "пузырей" на рынке недвижимости, которые в конечном итоге привели к глобальному кризису. Сам Гринспен позже признавал, что переоценил способность финансовых учреждений контролировать собственные риски.

Ранние годы и образование

Алан Гринспен родился 6 марта 1926 года в Нью-Йорке. В молодости он занимался музыкой, играл на кларнете и саксофоне, а затем учился в Нью-Йоркском университете, где получил экономическое образование.

До карьеры в ФРС он работал экономистом, консультантом и советником в частном секторе, постепенно завоевывая репутацию влиятельного аналитика.

Наследие и влияние

Несмотря на споры, его влияние на экономическую политику США остается неоспоримым. Он работал с президентами разных политических лагерей и формировал решения, которые определяли развитие мировой экономики.

Для одних он остался гением макроэкономической стабильности, для других – человеком, чья вера в рынок была слишком рискованной. Но независимо от оценок, эпоха Гринспена уже стала частью экономической истории.

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