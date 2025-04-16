Буфер между врагом и мирными общинами: Израиль не планирует выводить войска из сектора Газа, Ливана и Сирии

Израильские войска останутся в так называемых зонах безопасности в секторе Газа, Ливана и Сирии на неопределенный срок. ЦАХАЛ будет использовать эти территории в качестве буферной зоны.

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Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Его цитирует The Associated Press.

"В отличие от прошлых операций, израильские военные не покидают районы, которые были зачищены и захвачены", – заявил Кац.

Он добавил, что Армия обороны Израиля останется "в зонах безопасности как буфер между врагом и израильскими общинами в любой временной или постоянной ситуации в Газе - как в Ливане и Сирии".

Израильские силы заняли более половины сектора Газа, пытаясь давить на ХАМАС с целью освобождения заложников после прекращения перемирия в прошлом месяце. Израиль также отказался вывести свои войска из некоторых районов Ливана после прекращения огня с боевиками "Хезболлы" в прошлом году и захватил буферную зону на юге Сирии после того, как повстанцы свергли президента Башара Асада в декабре прошлого года.

Палестинцы и обе соседние страны рассматривают присутствие израильских войск как военную оккупацию, нарушающую международное право. ХАМАС заявил, что не освободит десятки заложников без полного вывода Израиля из Газы и длительного прекращения огня.

Израиль настаивает на необходимости удержания контроля над этими "зонами безопасности", чтобы предотвратить повторение нападения ХАМАСа, которое произошло 7 октября 2023 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС и вернуть 59 заложников, которые до сих пор находятся в Газе, среди которых живыми считаются 24. Он заявил, что после этого Израиль реализует предложение президента США Дональда Трампа о переселении большей части населения Газы в другие страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля ЦАХАЛ объявил об установлении контроля над коридором Мораг на юге сектора Газа, отрезав город Рафах от Хан-Юниса. Таким образом, израильские войска полностью оцепили ключевой город на границе с Египтом.

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