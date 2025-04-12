ЦАХАЛ объявил об оцеплении ключевого города сектора Газа на границе с Египтом: коридор Мораг снова под контролем Израиля

В субботу в полдень Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении захвата коридора Мораг на юге сектора Газа, отрезав город Рафах от Хан-Юниса. Таким образом, израильские войска полностью оцепили ключевой город на границе с Египтом.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Согласно официальному заявлению, 36-я дивизия контролирует коридор Мораг, а дивизия "Газа" действует в Филадельфийском коридоре вдоль египетско-газской границы.

Военные заверили, что теперь могут действовать в районах Рафаха, где ранее не проводились операции с целью уничтожения остатков сил ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Кац призвал палестинцев "устранить ХАМАС и освободить всех заложников", отметив, что это "последний момент", чтобы положить конец войне. Он также предупредил о дальнейшем расширении военных операций по всей Газе и призвал жителей эвакуироваться из зон боевых действий.

"Это последний момент, чтобы устранить ХАМАС, освободить заложников и положить конец войне. Интенсивная деятельность ЦАХАЛа вскоре распространится на другие места в основном Газы, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий", – сказал Кац.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации десятков боевиков ХАМАС во время операций в районе коридора Мораг за последние полторы недели, а также об уничтожении важной инфраструктуры – включая тоннели.

В пятницу на юге Газы были ранены двое израильских солдат, один из них – серьезно. Также израильская армия сообщила об уничтожении командира снайперских сил ХАМАС в батальоне Тель-Султан – Ахмада Ияда Мухаммада Фархата, отвечавшего за атаки на израильские войска.

Кроме того, в ответ на ракетные обстрелы со стороны Газы ЦАХАЛ приказал эвакуировать жителей района Хан-Юниса, а также восточных кварталов города Газа – Шеджайя, Зейтун и Туффа. Военные планируют в ближайшее время приступить к активным действиям в этих районах для уничтожения инфраструктуры террора.

Инженерные войска ЦАХАЛ уже строят дорогу вдоль коридора Мораг. В конце концов буферная зона Израиля на юге Газы будет простираться более чем на 5 км – от египетской границы до окрестностей Хан-Юниса – и будет включать весь город Рафах. В некоторых местах буферная зона вдоль всей границы была расширена с нескольких сотен метров до 2 км.

"ХАМАС больше не способен защищать жителей или территорию. Их лидеры прячутся в туннелях или живут в роскошных отелях за границей, используя палестинцев в качестве заложников", – подчеркнул Кац.

По его словам, желающим будет предоставлена возможность добровольно уехать в другие страны – в рамках видения, которое разрабатывается совместно с президентом США.

Война в секторе Газа началась 7 октября 2023 года, когда около 5000 боевиков ХАМАС вторглись в южный Израиль, убив около 1200 человек и захватив 251 заложника. На сегодняшний день террористические группировки в секторе до сих пор удерживают 59 заложников, из которых 24, вероятно, живы, а 35 – погибли.

Согласно данным, предоставленным Израилем, в секторе Газа с начала войны было ликвидировано около 20 000 боевиков. По данным министерства здравоохранения Газа, которым руководит ХАМАС, в общей сложности погибли более 50 000 человек, однако эти данные не подтверждены независимо и не различают гражданских и боевиков.

Число жертв среди израильских военных и гражданских в результате наземной операции и боевых действий вдоль границы уже достигло 410 человек.

Напомним, армия обороны Израиля в ночь на 5 апреля официально сообщила о ликвидации одного из боевиков террористической группировки ХАМАС – командира отряда, участвовавшего во вторжении в страну 7 октября 2023 года. Это старший член "бригад моджахедов" Мухаммад Хасан Мухаммад Авад.

Как сообщал OBOZ.UA, когда в феврале этого года террористы ХАМАС передали Израилю тела убитых заложников, были опознаны тела двух сыновей Шири Бибас, Ариэля и Кфира. Однако третье тело оказалось неизвестным и не принадлежало их матери.

Уже после этого госсекретарь США Марко Рубио пригрозил ХАМАС полным уничтожением, если группировка не освободит всех заложников, которые до сих пор остаются в плену в секторе Газа.

В плену ХАМАС погиб самый старый заложник – 86-летний Шломо Мансур из кибуца Кисуфим. В детстве он пережил одно из событий Холокоста в мусульманском мире – Фархуд, а умер от рук террористов.

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