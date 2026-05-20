Будут работать круглосуточно: в Литве после инцидента с дронами совершенствуют систему оповещения и готовят укрытия

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что от муниципалитетов потребуют, чтобы укрытия были открыты круглосуточно. Также будет усовершенствована система оповещения – было принято решение, что необходимо чаще информировать население, даже если существует лишь вероятность угрозы.

Видео дня

Ругинене обсудила учащающиеся угрозы, связанные с залетающими в страну дронами, после заседания Комиссии по национальной безопасности в среду, 20 мая, передает LRT. Говорили и про инцидент, когда в Вильнюсском регионе был объявлен красный уровень воздушной тревоги, а жителям пришлось искать укрытия.

Премьер заявила, что оценивает сегодняшние события, работу системы и координацию действий учреждений. По ее словам, на этот раз система оповещения сработала надлежащим образом – жители получили сообщения вовремя, в отличие от воскресенья, когда в Утенском районе был найден дрон со взрывчаткой.

"Я действительно хочу извиниться перед жителями. Мы приняли решение, что необходимо чаще информировать население, даже если существует лишь вероятность угрозы", – сказала она, подчеркнув, что лучше предупреждать чаще, поэтому впредь сообщения об угрозах могут рассылаться более регулярно.

Кроме того, инцидент с дроном 20 мая позволил выявить недостатки системы, которые будут устранены. Ругинене заявила, что знает о проблемах с работой сайта LT72 у некоторых жителей после объявления тревоги в среду, и пообещала, что система будет усовершенствована.

"Уже представлены и начинают интегрироваться радары ближнего действия, вскоре поступят и дополнительные пассивные радары. Это означает, что к концу лета все радары будут объединены в общую систему. Таким образом, с каждым днем мы становимся сильнее и все более подготовленными. Сегодня мы также видим бдительность и солидарность союзников по НАТО. Вчера в Эстонии был сбит дрон, а на инцидент реагировали истребители, поднявшиеся с авиабазы в Шяуляе", – сказала она.

По словам политика, важно пересмотреть алгоритмы реагирования на угрозы, чтобы учреждения принимали решения еще быстрее.

"Нет сомнений, что люди должны своевременно получать четкую информацию. Мы обсудили, что определенную информацию можно улучшить и дифференцировать в зависимости от потребностей получателей... Очень важно обеспечить, чтобы муниципалитеты позаботились о доступности и открытости всех укрытий. Департамент противопожарной охраны и спасения направит такое требование всем муниципалитетам, и мы будем требовать, чтобы в этот чувствительный период укрытия были открыты 24 часа в сутки", – отметила премьер-министр.

Она также подчеркнула, что в условиях угрозы крайне важно не поддаваться панике и действовать в соответствии с официальными рекомендациями государственных учреждений.

Инцидент с дроном в Литве

В Литве утром 20 мая объявляли воздушную тревогу из-за подозрительного дрона. Он приближался к границе Литвы со стороны Беларуси, поэтому в небо поднимали авиацию, самолеты патрулировали воздушное пространство в Балтийском регионе.

"Желтый" уровень угрозы объявляли в Игналинском, Утенском, Швянчонском и Зарасайском районах. Позже тревогу "красного" уровня объявили для Вильнюсского уезда.

В столице страны Вильнюсе граждан призвали спуститься в укрытия, а в части школ приостановили уроки. Также из-за угрозы атаки дронов приостанавливал работу аэропорт Вильнюса, временно не курсировали и поезда.

В укрытие, по данным литовских медиа, спускались президент страны Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и глава Сейма Йозас Олекас.

О "возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии" предостерегали жителей Лудзенского, Краславского и Резекненского краев в Национальных вооруженных силах Латвии.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Литве нашли беспилотник, который не зафиксировали радары. Практически сразу после начала сбора обломков дрона, упавшего среди поля в одном из сел Утенского района, правоохранители предположили, что БпЛА был украинским.

Инцидент с падением БпЛА будут расследовать в рамках производства о военных преступлениях России в Украине, которое началось в 2022 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!