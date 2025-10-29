Будет сидеть пожизненно: суд Мюнхена отклонил апелляцию россиянина, который убил двух раненых украинских военных

Федеральный суд Германии отклонил апелляцию россиянина, который был осужден пожизненно за убийство двух раненых украинских военных. Таким образом, приговор является окончательным и обязательным к исполнению и убийца таки будет сидеть пожизненно.

Об этом 28 октября сообщил суд Мюнхена, пишет DPA. Прокуратура не обжаловала это решение, следовательно приговор в отношении осужденного вступил в силу.

Детали дела

7 марта 2025 года суд присяжных Регионального суда Мюнхена II приговорил 58-летнего Юрия Й., гражданина России, к пожизненному заклю чению по двум пунктам обвинения в убийстве двух украинских военных – 36 и 23 лет, которые находились в Мурнау (Бавария) на лечении и реабилитации.

Суд доказал, что россиянин убил украинцев, используя уличный нож, который он специально для этой цели принес из своей квартиры. Суд признал вину подсудимого особо тяжкой.

Убийство было совершено 27 апреля 2024 года, в немецком городе Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии на территории торгового центра.

На суде гражданин РФ признал, что убил украинцев ножом после совместного распития спиртных напитков и ссоры. Предпосылкой конфликта стала российская война против Украины.

Обвиняемый, который, по его собственным словам, когда-то служил в российской армии и дезертировал, с начала 1990-х годов жил в Германии, работая на разных работах. Он имеет длинное криминальное прошлое: акты насилия, кражи, нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения и уже провел за решеткой несколько лет. Однако в Германии к нему относились толерантно как к дезертиру из российской армии.

Подсудимый подал апелляцию на приговор суда присяжных. Федеральный суд отклонил эту апелляцию как необоснованную своим решением от 16 октября 2025 года.

Мюнхенская прокуратура, Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом не обжаловала приговор. Таким образом, приговор в отношении осужденного вступил в силу.

