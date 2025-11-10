США объявили о значительном ослаблении санкций в отношении Сирии: детали

Соединенные Штаты Америки объявили о значительном ослаблении санкций в отношении Сирии. Исключением стали ограничения по операциям которые Дамаск проводит с Россией и Ираном.

Видео дня

Об этом сообщили в министерстве финансов США. Стоит отметить, что в понедельник, 10 ноября, в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Переговоры проходили в закрытом режиме без торжеств и прессы. Во время переговоров аш-Шараа должен был подписать соглашение о присоединении Сирии к коалиции во главе с США, которая борется с террористическим движением ИГИЛ.

Сейчас визит нового лидера Сирии в Белый дом завершился, он покинул администрацию президента США через боковой выход, не общаясь с прессой.

Детали

Санкции, введенные по "Закону Цезаря", будут приостановлены на 180 дней, сообщил Минфин США по итогам встречи Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа.

"Закон Цезаря" был подписан Трампом в 2019 году и вводил санкции против тогдашнего сирийского режима за военные преступления против собственного населения.

Напомним, Госдеп исключил аш-Шараа из списка террористов лишь в субботу, 8 ноября, за день до начала его официального визита в США.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это первый визит сирийского лидера в Россию после того, как в прошлом году повстанцы под его руководством свергли союзника Кремля Башара Асада и тот сбежал в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!