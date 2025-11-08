США отменили санкции против экс-терориста, который сверг режим Асада в Сирии: что происходит

Соединенные Штаты сняли санкции с сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, который был в списке особо опасных международных террористов. Он возглавил молниеносное наступление, которое привело к падению режима Башара Асада, после чего получил должность временного президента страны.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США подтвердило, что Ахмед аш-Шараа больше не является фигурантом санкционного списка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Решение было принято 7 ноября – на следующий день после того, как Совет безопасности ООН сделал то же самое перед встречей аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом.

Добавим, что Вашингтон, как и Совбез ООН, также сняли санкции с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

В докладе наблюдателей Организации Объединенных Наций сказано, что в этом году они "не обнаружили активных связей" между исламистскими террористами и новым правительством Сирии.

В Государственном департаменте США подчеркивали, что "новое сирийское правительство во главе с президентом аш-Шараа прилагает все усилия для поиска пропавших без вести американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности, а также инклюзивному политическому процессу, возглавляемому и находящемуся в руках сирийцев".

Почему Ахмед аш-Шара находился под американскими санкциями

Ахмед аш-Шараа является бывшим боевиком "Аль-Каиды" и ранее был известен как Абу Мохаммед аль-Джулани. Под этим именем в 2003 году он присоединился к "Аль-Каиде" в Ираке для борьбы с силами международной коалиции во главе с США. В 2006-м – был арестован американскими военными (пять лет провел в тюрьмах Ирака).

После освобождения в 2011-м аш-Шараа основал и возглавил "Джебхат ан-Нусру" – сирийский филиал "Аль-Каиды", который некоторое время сотрудничал с ИГ.

"Джебхат ан-Нусру" было реформировано в "Хайят Тахрир аш-Шам" в 2017 году. Основной целью новой группировки стало свержение Башара Асада.

Как писал OBOZ.UA:

– Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа 10 ноября прибудет с официальным визитом в Белый дом. Это будет его первая встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете (политики ранее встречались в Саудовской Аравии, а также в США, во время Генассамблеи ООН).

– Отметим, что на полях ГА ООН в сентябре с Ахмедом аш-Шараа встречался и президент Украины Владимир Зеленский. Стороны подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

