'Будем действовать без колебаний': Британия, Франция и Канада поставили Израилю ультиматум по войне в секторе Газа

Израиль должен остановить свое новое наступление в секторе Газа. Если этого не произойдет, то Великобритания, Франция и Канада введут санкции против Иерусалима.

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Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции и Канады. В нем также сказано, что три страны "категорически против" расширения военных операций Израиля в Секторе Газа. При этом уровень страданий жителей Газы неприемлем.

"Решение Иерусалима о разрешении ограничения поставок продовольствия в Сектор Газа абсолютно недостаточно. Мы призываем правительство Израиля прекратить военные операции в Газе и немедленно позволить гуманитарной помощи войти в Газу", – говорится в заявлении.

Великобритания, Франция и Канада также призвали ХАМАС немедленно освободить оставшихся заложников, которых они удерживают с 7 октября 2023 года.

"Мы не будем оставаться в стороне, пока правительство Нетаньяху проводит эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит нового военного наступления и не снимет ограничений на гуманитарную помощь, мы примем дальнейшие конкретные ответные меры", – подчеркивается в заявлении.

В частности, лидеры потребовали от Израиля прекратить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан, которые являются незаконными и подрывают жизнеспособность палестинского государства и безопасность как израильтян, так и палестинцев.

"Мы не колеблясь примем дальнейшие меры, включая целенаправленные санкции", – резюмировали они.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна стремится контролировать весь сектор Газы, несмотря на растущее международное давление, которое заставило его снять блокаду поставок гуманитарной помощи на фоне сообщений об угрозе голода в анклаве. Он отметил, что Израиль добьется "полной победы".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация Дональда Трампа начала усиливать давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. Вашингтон якобы пригрозил лишить Израиль военной и экономической помощи, если страна не остановит войну.

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