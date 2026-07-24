Бросил рюкзак на рельсы метро в Варшаве: за что 38-летнего украинца депортировали из Польши

Из Польши принудительно депортировали 38-летнего украинца после инцидента в варшавском метро. Мужчина бросил на рельсы свой рюкзак и сбежал.

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Об этом сообщает RMF24. Из-за этого пришлось эвакуировать четыре станции метро.

Что известно

Как выяснилось, инцидент произошел на станции метро "Центр". По данным полиции, мужчина бросил рюкзак на рельсы и скрылся, а в результате эвакуации четырех станций метро движение поездов первой линии было существенно ограничено.

На следующий день злоумышленника арестовала полиция. Следователи установили, что украинец действовал не по чьему-либо поручению, а инцидент квалифицировали как хулиганство.

После проведения необходимых процедур мужчину передали Пограничной службе Польши, где было принято решение о депортации.

38-летнего мужчину должны были доставить к пункту пропуска и передать украинским пограничникам. Кроме того, в течение следующих десяти лет он не сможет въезжать в Польшу и другие государства Шенгенской зоны.

Напомним, ультраправый член польского Сейма Януш Ковальский призывает власти страны немедленно депортировать из Польши всех украинцев. Кроме того, он назвал сторонников идеологии УПА угрозой национальной безопасности Польши и предлагает парламенту отменить все привилегии для граждан Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Польши приостановило работу над созданием перечня дефицитных профессий, который должен был существенно ускорить трудоустройство украинцев и граждан других стран. Местный бизнес уже испытывает нехватку рабочей силы и поэтому готовится к новым трудностям.

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