Госдеп США согласовал продажу Украине запасных частей для военной техники: о чем идет речь

Государственный департамент США одобрил возможность продажи Украине запасных частей для военной техники и вооружения на сумму до 185 миллионов долларов США. Таким был ответ на запрос украинского правительства.

Об этом сообщило Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности. Оно уже предоставило необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс.

Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой приобрести запасные части класса IX для обслуживания транспортных средств и систем вооружения, поставляемых армией США, а также других связанных элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки.

Для какой именно техники и вооружения предназначены эти запасные части, не уточняется. К запасным частям класса IX относятся детали и компоненты, в том числе комплекты, узлы и подузлы (ремонтопригодные или неремонтопригодные), необходимые для обслуживания и ремонта оборудования и техники, отмечает "Милитарный".

В Агентстве отметили, что Украина остро нуждается в своих местных возможностях по техническому обслуживанию, чтобы поддерживать высокий уровень эксплуатации транспортных средств и систем вооружения, предоставленных США. Запасные части непосредственно будут способствовать повышению эффективности на поле боя благодаря "повышению общего уровня эксплуатации, улучшению логистики и уменьшению финансовой нагрузки в результате более устойчивого и быстрого цикла ремонта".

"Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержка не изменят баланс сил в регионе... Эта предлагаемая сделка не окажет негативного влияния на боеготовность Вооруженных сил США", – сказано в сообщении.

Отметим, что Государственный департамент США утверждает только максимально возможную разрешенную сумму продажи. Главный подрядчик или подрядчики будут определены из числа утвержденных поставщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, компания Textron Systems, США, объявила о заключении контракта на производство БТР Mobile Strike Force Vehicle в формате Commando Select. Стоимость контракта оценивается в 163,4 миллиона долларов, в рамках которого планируется поставка 65 единиц MSFV и год поставки запчастей для них. Контракт был заключен в рамках инициативы содействия безопасности Украины USAI.

