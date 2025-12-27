Британия в 2025 году экспортировала оружия на рекордную сумму: при чем здесь Украина

В 2025 году Великобритания достигла самого высокого уровня экспорта оборонной продукции с момента начала учета более 40 лет назад. Страна заключила соглашения на сумму более 20 миллиардов фунтов стерлингов по продаже вооружения своим союзникам.

Среди них в частности крупнейшее в истории Великобритании соглашение об экспорте военных кораблей и крупнейшее за последнее поколение соглашение о продаже истребителей. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны Великобритании, который был опубликован 26 декабря.

Эти соглашения обеспечат более 25 000 рабочих мест в стране на ближайшие десятилетия.

Новый рекорд совпал по времени с тем, что европейские правительства продолжают увеличивать военные расходы и развивать оборонную промышленность. Таков ответ Европы на войну России против Украины и более широкие угрозы для ее безопасности.

"Это свидетельствует о решительной и быстрой реализации амбиций Стратегического оборонного обзора, направленного на то, чтобы сделать оборону двигателем роста путем увеличения экспорта, одновременно укрепляя готовность Великобритании тесно сотрудничать с союзниками по НАТО", – отметили в минобороны.

Британия стремится развить этот успех в 2026 году, заключив новые соглашения с союзниками. Страна стремится активно экспортировать современные самолеты, новейшие морские технологии и системы, а также бронированные транспортные средства, такие как Boxer.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания направляет Украине новый пакет военной помощи для усиления противовоздушной обороны. Общая стоимость пакета составляет 600 миллионов фунтов стерлингов.

