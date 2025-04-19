Британия собирается усилить военную активность в Арктике – FT

Великобритания планирует расширить свое военное присутствие в Арктике и на Крайнем Севере, поскольку регион становится все более спорным из-за таяния морских льдов, открывающих доступ к его богатым природным ресурсам. На планы существенно повлияла политика президента США Дональда Трампа, в том числе его намерение сократить американские военные ресурсы в Европе.

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Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на обзор оборонной политики британского правительства. По словам осведомленных источников издания, ожидается, что документ призовет к значительным инвестициям в беспилотники и передовые технологии на фоне новой эпохи государственных конфликтов.

Обзор подтвердит подход Великобритании к обороне, основанный на принципе "НАТО прежде всего", при котором приоритет отдается безопасности собственных границ Великобритании в евроатлантическом регионе и выполнению обязательств перед альянсом.

Министр обороны Джон Хили ранее критиковал "уклон" последней консервативной администрации в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

Обзор проводится независимой группой, которую возглавил бывший генсек НАТО лорд Джордж Робертсон. Ей было поручено изучить угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, возможности, необходимые для их отражения, а также состояние вооруженных сил.

На обзор существенно повлияло изменение политики безопасности президента США Дональда Трампа, в том числе его намерение сократить американские военные ресурсы, базирующиеся в Европе.

Споры возникли относительно сроков публикации обзора, которую правительство обещало опубликовать в первой половине 2025 года. По словам людей, знакомых с ситуацией, четвертая версия, которую представители министерства обороны описали как "итеративный процесс", была представлена ​​министрам 10 марта.

По словам источников, в обзоре, посвященном Атлантическому региону, будет рекомендовано Великобритании активизировать военную деятельность на Крайнем Севере, включая Арктику.

Новые судоходные пути открываются из-затаяния льдов, что делает богатые природные ресурсы региона, включая нефть, газ, минералы и редкоземельные металлы, более доступными.

Это разожгло конкуренцию за влияние и контроль среди соперников, включая США, Россию, Китай и страны Северной Европы.

Великобритания уже выразила обеспокоенность по поводу усиливающейся милитаризации региона со стороны РФ, и в феврале Хили отправился в Норвегию, чтобы обсудить вопросы укрепления ее безопасности.

Тем временем Трамп усилил давление на Данию, требуя передать США контроль над арктическим островом Гренландия, что спровоцировало дипломатический скандал, говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Трамп заявил, что аннексия Гренландии нужна США ради международной безопасности и для него не важно, хочет ли этого местное население. По словам президента Соединенных Штатов, задача США – убедить жителей Гренландии в необходимости аннексии.

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