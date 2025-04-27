Британия смоделировала российскую воздушную атаку, чтобы проверить собственную ПВО: что из этого вышло

Великобритания смоделировала российскую ракетную атаку на основе данных о первом дне российского вторжения в Украину. Для этого британские военные использовали специальную компьютерную программу Gladiator "для проведения сверхсекретных и сверхреалистических симуляций".

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Как выяснилось, противовоздушная оборона Британии не смогла бы сдержать такой удар, сообщает Business Insider. Правда, Королевские военно-воздушные силы провели эту симуляцию еще в 2022 году, а с этого времени они уже учли выявленные недостатки.

Как известно, в первый день масштабного вторжения в Украину Россия выпустила по нашей стране более 160 разного типа ракет. На симуляции Gladiator во время такой же атаки (если бы она была направлена против Великобритании) некоторые ракеты смогли прорвать оборону Британии.

Авиационный комодор Блайт Кроуфорд, до прошлой недели возглавлявший Центр ведения воздушной и космической войны, заявил, что до этого военные считали ПВО Великобритании надежной.

"Мы годами стояли на западном крае Европы, считая, что весь континент стоит между нами и врагом. Поэтому в последние десятилетия мы сосредоточивались на безопасности гарнизонов и делали предположение, что можем действовать с базы дома, потому что большинство войн мы вели за границей. Мы должны изменить это мышление и принять, что теперь и сама база дома находится под угрозой", – отметил он.

По его словам, во время соответствующей симуляции в программе Gladiator "картина была неутешительной", однако она "дала понимание, что нам нужно серьезно заняться этим вопросом".

После симуляции британские военные усилили укрытие для самолетов и отработали приземление истребителей Typhoon на льду в Финляндии, чтобы обеспечить посадку в нестандартных условиях.

По словам британских военных, с тех пор ситуация улучшилась, и "если бы такая атака произошла сейчас, все ракеты были бы перехвачены".

Для защиты от баллистических ракет Великобритания почти полностью полагается на свой флот из шести эсминцев Type 45. В январе 2024 года началась программа обновления систем ПВО этих кораблей.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия также с тех пор значительно улучшила тактику применения своих ракет. Теперь, как известно, оккупанты наносят Украине комбинированные удары с расчетом одновременного подлета к цели ракет и дронов разных типов по разным направлениям.

Поэтому еще неизвестно, что именно проявила бы британская симуляция последних российских атак по Украине.

В марте Россия осуществила рекордное количество атак дронами по Украине: за месяц выпустила 4192 ударных БПЛА Shahed и других типов, а также беспилотники-имитаторы. Россияне задействовали новые площадки пусков, и эта тактика вражеских ударов более смертоносна.

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