В США тысячи внутренних документов, включая чертежи стратегических объектов, финансовые отчеты и технические спецификации, более четырех лет оставались доступными. Это произошло из-за ошибки в настройках Google Drive.

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Об этом говорится в статье The Washington Post.

В перечне открытых данных – чертежи и схемы зданий федерального значения, в частности восточного и западного крыльев Белого дома, спецификации безопасности дверей в центре для посетителей, а также финансовая информация, связанная с правительственными подрядчиками. Сотрудники случайно поделились папкой с конфиденциальными документами с более чем 11 200 людьми.

Отдельные файлы имели маркировку Controlled Unclassified Information, то есть содержали информацию, не являющуюся государственной тайной, однако подлежащую защите в соответствии с внутренними стандартами федеральной безопасности.

Сбой в настройках возник еще несколько лет назад, и, по данным журналистов, утечка охватывает период от завершения каденции Дональда Трампа до третьего года президентства Джо Байдена.

Интересно, что проблему узнали только в апреле этого года – тогда аудиторы GSA проявили подозрительную активность в доступах к внутренним документам. Проведенная после этого проверка подтвердила массовое нарушение.

В пресс-службе агентства сообщили, что уже приняты необходимые меры для устранения уязвимости: доступ к соответствующим папкам ограничен, а персонал проходит дополнительное обучение по правилам обращения конфиденциальной информации.

Однако это не успокоило экспертов по кибербезопасности. Один из собеседников издания подчеркнул:

"Внутренний контроль не совершенен, но мы не просто позволяем вещам происходить без проверки. Это не то, что мы не пытаемся смягчить ситуацию, если и когда работник совершает ошибку".

По мнению эксперта по специнформации Стивена Афтергуда, даже не засекреченные документы могут представлять риск, если содержат чувствительную информацию:

"Даже если бы они не были официально засекречены, они содержались бы из очевидных соображений безопасности", – сказал специалист.

Хотя нет доказательств того, что файлы попали к посторонним лицам или были использованы во вредных целях, эксперты по кибербезопасности уже назвали инцидент "тревожным сигналом".

Они отмечают: в контексте роста количества кибератак любая уязвимость в государственных структурах может иметь масштабные последствия – даже если речь не идет о секретных материалах.

Расследование продолжается. В Конгрессе США уже требуют объяснений, как стало возможным подобное системное нарушение, которое оставалось незамеченным годами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что дело о скандале с чатом в Signal, к которому ошибочно добавили журналиста, закрыто. Советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу, который взял на себя ответственность за инцидент, не грозит увольнение.

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