Американская блогерша Лора Лумер, которую называют близкой к президенту США Дональду Трампу, заявила, что если бы возглавляла страну, то приказала бы убить российского диктатора Владимира Путина. Она считает, что Путин боится Трампа, а сам американский президент мог бы занять более жесткую позицию в отношении Кремля.

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Лора Лумер заявила, что если бы она была президентом США, то приказала бы убить Владимира Путина. В частности, блогерша заявила, что она "нашла бы способ", чтобы диктатор "внезапно умер от сердечного приступа".

По её словам, кремлевский лидер боится Дональда Трампа. Однако, по её мнению, действующий президент США мог бы действовать гораздо жестче в отношении Кремля.

В то же время Лумер подчеркнула, что это лишь ее личная позиция и она не призывает Дональда Трампа действовать именно таким образом.

Напомним, американская политическая активистка украинского происхождения Лора Лумер посетила украинский завод по производству дронов Skyfall, где за несколько дней до своей смерти побывал сенатор Линдси Грэм. Она показала трогательное видео, на котором сотрудники предприятия оригинально поздравили американца с его 71-летием.

Как сообщал OBOZ.UA, командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий провел американской блогерше Лоре Лумер экскурсию по Харькову, который ежедневно подвергается российским атакам. Во время встречи они записали большое интервью.

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