'Безнаказанность поражает': итальянский журналист рассказал, как Матвиенко продолжает пользоваться активами в Италии несмотря на санкции

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с семьей продолжает безнаказанно пользоваться активами в Италии. Семья Матвиенко использует фонд недвижимости с несколькими активами, чтобы в обход санкций отмывать капитал в этой стране.

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Об этом заявил Массимилиано Кочча в комментарии Укринформу 4 августа. Он является автором резонансного расследования о нелегальных активах Валентины Матвиенко и ее сына.

По словам расследователя, больше всего его поразила та "невероятная безнаказанность", с которой Матвиенко с семьей ведут свою экономическую и криминальную деятельность. Для них войны не существует, они спокойно продолжают заниматься бизнесом и живут, "как мафиозные боссы".

"Семья Матвиенко использует фонд недвижимости с несколькими активами, чтобы обходить санкции и отмывать капитал в Италии — при содействии почетного консульства России в городе Анкона и посольства. Власти могли бы арестовать и заморозить эти активы", – заявил Кочча.

Расследователь надеется, что после его статьи не только в Италии, но и во всем Евросоюзе пересмотрят подход к персональным санкциям против россиян, которые поддерживают войну.

"Санкции на уровне ЕС нужно обновить, а запреты должны автоматически распространяться на членов семей лиц, находящихся под санкциями", — отметил итальянский журналист.

Также он ожидает, что его расследование будет способствовать усилению санкционного давления на приспешников Путина и их родственников.

"Я считаю, что Еврокомиссия должна сделать смелый шаг вперед. Недостаточно вводить санкции против компаний или имущества — нужно усилить давление на ближайшее окружение Путина и их семьи", — отметил Кочча.

Сейчас остается на повестке дня расследование незаконных схем, по которым российские олигархи не только владеют имуществом, но и ведут бизнес через подставных лиц. Это же касается так называемых деятелей культуры, которые на самом деле являются проводниками российской пропаганды, подчеркнул итальянский журналист.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении Валентине Матвиенко. Она, будучи уроженкой Украины, санкционировала полномасштабное вторжение России на территорию нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

Финансовая сеть подсанкционного председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко осталась нетронутой. А ее сын с невесткой проживают в Италии и служат "стратегическим прикрытием" на европейской территории.

Подсанкционная Валентина Матвиенко 28 июля посетила Женеву (Швейцария), где выступила с критикой Украины и попыталась оправдать войну против нашего государства.

На зарубежную поездку Матвиенко отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там отметили, что место россиянки – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях.

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