Белый дом показал видео, на котором Трамп в течение часа непрерывно говорит слово "побеждаем"

В субботу, 2 мая, Белый дом опубликовал необычное видео с участием президента США Дональда Трампа. На зацикленном видеоотрывке американский лидер в течение почти часа повторяет слово "побеждаем".

Видеоролик опубликовал официальный аккаунт Белого дома в Twitter. Кадры вызвали активное обсуждение среди пользователей сети.

Никаких официальных объяснений относительно цели публикации в Белом доме не предоставили. Однако в комментариях под заметкой интернет-пользователи стали высказывать различные версии, начиная от политического месседжа до попытки создать вирусный контент. Контекста Белый дом тоже не предоставил.

Заметим, что рейтинги главы Белого дома упали до минимальных за время его второй каденции. Разочарование американцев вызвал целый спектр действий главы государства и его администрации – от того, как они справляются с инфляцией – и до войны с Ираном без очевидного финала.

Негативное восприятие Дональда Трампа распространилось на всю Республиканскую партию США: все больше американцев не хотят видеть республиканцев в Конгрессе, поэтому среди конгрессменов усиливается ощущение будущего провала на промежуточных выборах этой осенью.

Кроме того, американский президент сейчас хотя и отдает предпочтение дипломатии с режимом Кубы, но уже рассматривает вариант военной операции против Гаваны. Дело в том, что политически влиятельная кубинская диаспора во Флориде давит на Дональда Трампа, требуя "полного устранения коммунистического руководства Кубы".

Сигналы от Трампа и его окружения в отношении Кубы в последнее время были "неоднозначные", Вашингтон устроит любая договоренность с режимом Мигеля Диаса-Канеля об экономических реформах в карибской республике.

Напомним, ранее Дональд Трамп сравнил американскую армию с пиратами, когда рассказал, как США осуществляют военно-морскую блокаду иранских портов. В частности, он привел такое сравнение, описывая захват иранских кораблей несколько дней назад.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого глава Белого дома заявлял, что Вашингтон может вернуться к вопросу Кубы после завершения антииранской операции. Он очертил возможные дальнейшие шаги американской внешней политики.

