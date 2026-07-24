Беларусь предупредила Польшу о подготовке теракта на её территории: Сикорский отреагировал

Польские службы проверяют сообщение белорусской стороны о возможной подготовке теракта на территории страны. Предупреждение прозвучало в ходе дипломатических контактов между Минском и Варшавой.

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В Польше подчеркивают, что серьезно относятся к любым сигналам об угрозе. Об этом сообщает RMF24.PL.

Что сообщила белорусская сторона

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что во время встречи с временным поверенным в делах Польши Кшиштофом Ожанной передало информацию о возможном террористическом акте в Польше.

По данным Минска, речь идет о лице, проживающем в Польше и ранее осужденном в Беларуси по нескольким уголовным статьям. Также утверждается, что этот человек якобы лишился права на проживание в Польше и может готовить нападение.

В сообщении отмечается, что потенциальной целью могут стать несовершеннолетние дети белорусской активистки, находящейся на территории Польши.

Реакция Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что информация поступила недавно и в настоящее время проверяется соответствующими службами.

По его словам, польская сторона серьезно относится к каждому предупреждению о возможных террористических угрозах и проводит расследование.

Позиция спецслужб

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добржинский также подчеркнул, что все подобные сигналы анализируются с максимальным вниманием.

В то же время он подчеркнул, что спецслужбы не раскрывают подробности своих действий на этапе проверки информации, что является стандартной практикой.

Белорусская сторона заявила о готовности предоставить дополнительные данные польским службам в случае необходимости. В Варшаве пока не уточняют, какие именно меры принимаются, однако уверяют, что ситуация находится под контролем. Проверка полученной информации продолжается.

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