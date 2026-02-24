Bayraktar Akinci впервые сбил над Черным морем копию 'Шахеда' с помощью боеприпаса с ИИ: что известно об испытаниях. Фото и видео

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akıncı успешно провел испытания в акватории Черного моря, впервые уничтожив воздушную цель с помощью нового боеприпаса EREN. В качестве мишени использовался беспилотник, имитирующий по характеристикам и форме дроны-камикадзе типа "Шахед".

Выпущенный с борта Akıncı боеприпас EREN обнаружил цель и уничтожил её прямым попаданием в воздухе. Видео с испытанием опубликовал в Facebook технический директор Baykar Сельчук Байрактар.

Суть испытаний

Испытания проводились над Черным морем, в районе побережья Синопа. Akıncı вылетел из летного центра в Чорлу (провинция Текирдаг) и преодолел около 600 км до зоны пуска.

В воздухе находилась цель, полностью копирующая габариты и профиль полета дронов типа Shahed. Ракета EREN в автоматическом режиме захватила цель и уничтожила её прямым попаданием.

Характеристики боеприпаса EREN

Это новая разработка турецкой компании Roketsan, которая превращает Akıncı из чисто ударного БПЛА в перехватчик дронов. Боеприпас оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем, что позволяет развивать высокую скорость для перехвата воздушных целей.

Боеприпас использует электрооптическую головку самонаведения с элементами ИИ для распознавания и захвата целей, а также инерциальную и спутниковую навигацию (GNSS). Заявленная дальность поражения составляет более 100 км, а время нахождения в воздухе около 15 минут.

Использование Akıncı с ракетами EREN рассматривается как более экономичный способ борьбы с БПЛА по сравнению с использованием традиционных истребителей или дорогостоящих зенитных ракет.

Система способна самостоятельно сопровождать и поражать динамические цели, что снижает нагрузку на оператора и повышает точность в условиях маневренного воздушного боя.

Напомним, ударный беспилотник Bayraktar Akıncı провел успешные испытания новейших управляемых боеприпасов. Во время тестов было зафиксировано эффективное применение "умных" ракет ALPAGUT и EREN, которые показывают высокий уровень точности поражения целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале полномасштабного вторжения РФ Baykar присоединился к инициативе "народные беспилотники". Компания приняла решение передавать Bayraktar TB2 для ВСУ бесплатно, если волонтерские инициативы соберут на эти беспилотники деньги. А средства, сэкономленные на покупке, предложили тратить на другие нужды украинской армии или на гуманитарные нужды украинцев.

