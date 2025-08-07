Турецкий беспилотник с украинскими двигателями совершил успешные стрельбы "умными" ракетами. Видео

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akıncı провел успешные испытания новейших управляемых боеприпасов. Во время тестов было зафиксировано эффективное применение "умных" ракет ALPAGUT и EREN, которые показывают высокий уровень точности поражения целей.

Видео испытаний показал технический директор и совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар в соцсети X. Особенность Bayraktar Akıncı заключается в том, что он оснащен украинскими турбовинтовыми двигателями АИ-450Т, разработанными и изготовленными украинской компанией.

Именно украинские технологии обеспечивают необходимую тягу для полетов на больших высотах, что открывает широкие возможности для ударных и разведывательных миссий.

На видео видно, как БПЛА оборудован умными ракетами, катится по взлетной полосе и взлетает, а управление ведется с наземной станции дистанционного управления.

Что известно о разработке Bayraktar Akıncı

Разработку Bayraktar Akıncı компания Baykar начала в 2018 году. Первый прототип был представлен в том же году, а уже в 2019-м стало известно об установке украинских двигателей.

10 августа 2019 года из украинской государственной компании "Укрспецэкспорт" и турецкого предприятия Baykar Makina было создано первое совместное украинско-турецкое предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Уже 12 августа стало известно, что украинская сторона уже изготовила и передала два двигателя АИ-450Т для Akıncı.

В сентябре 2019 года на выставке Teknofest дрон впервые продемонстрировали публике вместе с вооружением, которое можно использовать на нем.

Современные характеристики Akıncı

Bayraktar Akıncı – это тяжелый ударный БПЛА, способный нести до 1350 кг боевой нагрузки. При длине фюзеляжа 12,2 метра и размахе крыла 20 метров, он способен подниматься на высоту более 12 тысяч метров и находиться в воздухе до 24 часов.

Дрон имеет модульную конструкцию, что позволяет ему использовать широкий спектр вооружения, в частности ракеты класса "воздух-земля", высокоточные бомбы и "умные" боеприпасы. Akıncı также планируют оснастить передовыми сенсорными системами – тепловизорами, радарами с активной фазированной решеткой, и высокоточными камерами.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Главного управления разведки Минобороны Украины успешно поразили в оккупированном Крыму три вражеские радиолокационные станции (РЛС) и десантный катер ВМФ России. Также нанесен удар по базе российской ПВО на горе Ай-Петри.

