Турецкий беспилотник с украинскими двигателями совершил успешные стрельбы "умными" ракетами. Видео

Екатерина Дутик
Новости. Мир
3 минуты
1,4 т.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akıncı совершил успешные испытания новейших управляемых боеприпасов

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akıncı провел успешные испытания новейших управляемых боеприпасов. Во время тестов было зафиксировано эффективное применение "умных" ракет ALPAGUT и EREN, которые показывают высокий уровень точности поражения целей.

Видео испытаний показал технический директор и совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар в соцсети X. Особенность Bayraktar Akıncı заключается в том, что он оснащен украинскими турбовинтовыми двигателями АИ-450Т, разработанными и изготовленными украинской компанией.

Именно украинские технологии обеспечивают необходимую тягу для полетов на больших высотах, что открывает широкие возможности для ударных и разведывательных миссий.

На видео видно, как БПЛА оборудован умными ракетами, катится по взлетной полосе и взлетает, а управление ведется с наземной станции дистанционного управления.

Что известно о разработке Bayraktar Akıncı

Разработку Bayraktar Akıncı компания Baykar начала в 2018 году. Первый прототип был представлен в том же году, а уже в 2019-м стало известно об установке украинских двигателей.

10 августа 2019 года из украинской государственной компании "Укрспецэкспорт" и турецкого предприятия Baykar Makina было создано первое совместное украинско-турецкое предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Уже 12 августа стало известно, что украинская сторона уже изготовила и передала два двигателя АИ-450Т для Akıncı.

В сентябре 2019 года на выставке Teknofest дрон впервые продемонстрировали публике вместе с вооружением, которое можно использовать на нем.

Современные характеристики Akıncı

Bayraktar Akıncı – это тяжелый ударный БПЛА, способный нести до 1350 кг боевой нагрузки. При длине фюзеляжа 12,2 метра и размахе крыла 20 метров, он способен подниматься на высоту более 12 тысяч метров и находиться в воздухе до 24 часов.

Дрон имеет модульную конструкцию, что позволяет ему использовать широкий спектр вооружения, в частности ракеты класса "воздух-земля", высокоточные бомбы и "умные" боеприпасы. Akıncı также планируют оснастить передовыми сенсорными системами – тепловизорами, радарами с активной фазированной решеткой, и высокоточными камерами.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Главного управления разведки Минобороны Украины успешно поразили в оккупированном Крыму три вражеские радиолокационные станции (РЛС) и десантный катер ВМФ России. Также нанесен удар по базе российской ПВО на горе Ай-Петри.

