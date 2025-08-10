Азербайджан разозлился на Россию и пригрозил снятием запрета на поставки оружия Украине: в чем причина

Недавняя атака страны-террориста по энергетическим объектам азербайджанской компании в Украине разозлила Баку. Там считают, что российская армия стала умышленно обстреливать нефтебазы SOCAR и другие предприятия.

Об этом пишет издание Azerbaijan's Caliber, ссылаясь на свои источники. Отмечается также, что если Россия продолжит свою агрессивную политику против интересов Баку, президент страны Ильхам Алиев начнет рассматривать возможность снятия эмбарго на поставки оружия в Украину из своего арсенала.

"Отметим, что российские вооруженные силы начали систематически наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины. Эта ситуация вынуждает Баку принимать ответные меры. Все это неизбежно приведет к дальнейшему углублению кризиса в двусторонних отношениях", – говорится в сообщении.

10 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В частности, они говорили о том, что атаки на нефтебазу SOCAR в Одессе и газокомпрессорную станцию не остановят сотрудничество между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

После разговора президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые прокомментировал целенаправленные атаки России на объекты азербайджанской компании SOCAR в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Напомним, что в ночь на 8 августа россияне ударили пятью "Шахедами" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области. В результате атаки возник пожар, поврежден трубопровод и ранены четыре сотрудника, рассказали в правоохранительных органах.

