'Надеемся, все сработает': Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провел телефонный разговор со своим коллегой, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он поздравил собеседника с достижением договоренностей с Арменией, которые, выразил надежду Зеленский, принесут обоим государствам долгожданный мир.

Видео дня

Среди важных тем разговора были также принципы завершения российско-украинской войны и энергетическое сотрудничество между Украиной и Азербайджаном. Некоторые подробности переговоров Зеленский приоткрыл в своем Telegram-канале.

Что известно

Разговор Зеленского с Алиевым стал продолжением международных коммуникаций украинского президента, которые он особенно активно проводит в последние дни.

Однако речь во время этого разговора шла не только о российско-украинской войне.

"Говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поздравил господина президента и весь азербайджанский народ с достигнутыми договоренностями с Арменией с помощью президента Трампа ради длительного мира и надежной безопасности в регионе Южного Кавказа. Мир крайне положительно воспринял трехстороннюю встречу в Вашингтоне. Надеемся, все сработает", – отметил глава государства.

Между тем Украина пока далека от мира. Сейчас Киев согласовывает позиции с партнерами перед встречей Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться 15 августа на Аляске.

"Проинформировал господина президента о наших контактах с партнерами. Все одинаково настроены на реальное окончание войны и эффективную дипломатию. Обсудили коммуникацию с Соединенными Штатами, европейскими странами, главные принципы, которые могут приблизить мир. Благодарен за поддержку нашего народа и государственности. Важно, чтобы совместные усилия мира все же заставили Россию остановить боевые действия и агрессию", – подвел итоги обсуждения с Алиевым темы завершения российско-украинской войны Зеленский.

Важным для двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном остается энергетическое сотрудничество.

"Значительных вещей удалось достичь. Договорились, что на этом не останавливаемся и работаем дальше над расширением наших возможностей. Проинформировал о российских ударах по нашим энергетическим объектам. Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость. Делаем все для защиты нашей страны и людей", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в этот день глава государства провел переговоры с президентом Казахстана и премьер-министром Швеции.

Накануне же Зеленский согласовал свою позицию по окончанию войны со Стармером и Макроном.

