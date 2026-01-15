Авиакомпании уже прекратили полеты: в МИД Канады призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Канада призвала своих граждан не путешествовать в Иран, а канадцев, которые уже находятся там, немедленно покинуть страну. Десятки международных рейсов в и из Исламской Республики уже отменены: дипломаты советуют для выезда воспользоваться сухопутными границами с Арменией и Турцией.

На сайте канадского правительства сообщается, что "в регионе сохраняется напряженность, и боевые действия могут возобновиться почти без предупреждения". Соответствующее сообщение было опубликовано еще 13 января.

"Уровень риска – вам следует немедленно покинуть Иран", – заявили в МИД Канады.

Почему находиться в Иране опасно?

"Избегайте любых поездок в Иран из-за продолжающихся общенациональных демонстраций, напряженности в регионе, высокого риска произвольных задержаний и непредсказуемого исполнения местных законов. Иранские власти арестовывали и/или задерживали лиц, включая иностранцев и лиц с двойным гражданством, с целью осуществления политического или дипломатического влияния на правительства", – объяснили дипломаты.

Возможности предоставлять консульские услуги в Иране крайне ограничены. Ситуация, связанная с протестами, нестабильна и может обостриться почти мгновенно.

"Вам следует покинуть Иран сейчас, если это возможно безопасно. Многие авиакомпании пока приостановили рейсы в и из Ирана, но есть варианты пересечения границы сухопутным транспортом. Наземные границы с Арменией и Турцией открыты, и владельцам канадских паспортов не нужна виза для въезда в эти страны", – посоветовали гражданам Канады.

По состоянию на 13 января иранское воздушное пространство оставалось открытым, однако возможности коммерческих рейсов – ограничены. Добавим, что ночью 15 января официальный Тегеран закрыл небо над страной, объяснив это угрозами безопасности.

В МИД Канады отметили, что иранские силовики могут жестко подавлять демонстрации, это может приводить к арестам, ранениям или даже смертям.

"В некоторых случаях арестованных лиц приговаривали к смертной казни по обвинениям, связанным с их участием в демонстрациях", – признали в министерстве.

Кроме этого, на фоне массовых протестов наблюдаются перебои в работе телекоммуникационных услуг, особенно мобильного интернета. Не исключены проблемы в движении транспорта, в частности общественного.

Также возможно закрытие границ или ограничение передвижения.

"Канадцы в Иране, вероятно, будут подвергнуты усиленному надзору и контролю со стороны иранских властей, в частности за деятельность и поведение, которые считались бы нормальными в Канаде, в частности:

фотографирование в общественных местах;

путешествия в отдаленные районы, которые обычно не посещают туристы;

взаимодействие с местным населением.

Не афишируйте и не делитесь своей личной информацией с незнакомцами", – призвали представители дипломатического ведомства.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 12 января кронпринц Ирана Реза Кир Пехлеви заявил о начале новой фазы общенационального восстания. Он призвал граждан к захвату государственных учреждений и иранских дипломатических представительств за рубежом.

– По данным СМИ, специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф провел тайную встречу с изгнанным кронпринцем Ирана. Это первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Дональда Трампа с начала волны протестов.

